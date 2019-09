Kasia Smutniak si è sposata a sorpresa, scalza e avvolta in un abito da sposa in stile “boho chic”. L’attrice è ufficialmente diventata la moglie del regista Domenico Procacci, già papà del suo secondo figlio, Leone.

La cerimonia è stata una privatissima sorpresa per gli ospiti: la coppia, infatti, ha convocato parenti ed amici nel giardino di casa, ufficialmente i festeggiamenti dovevano essere per i 40 anni di lei (il quarantesimo compleanno di Kasia ha avuto luogo lo scorso 13 agosto).

Una volta arrivati a Formello, nel cuore della campagna romana, gli ospiti hanno trovato ad accoglierli una sposa bohémien.

Kasia Smutniak si è sposata in abito “boho chic”.

Cosa vuol dire un abito boho-chic? Certamente qualcuno se l’è chiesto (non siamo tutte modelle o amanti della moda), si tratta di uno stile femminile che nasce dalla mescolanza di vari elementi della cultura boheme ed hippy e che ha avuto il suo maggiore successo all’inizio degli anni duemila (2004-2005).

L’abito di Kasia aveva una forma scivolata ed era impreziosito da pizzi old style, i capelli liberi e solo una coroncina di fiori sul capo, ai piedi nulla. I piedi nudi, la morbidezza del tessuto e del taglio dell’abito, i capelli sciolti hanno reso questa sposa il ritratto di una libertà vissuta nel contatto con se stessa e con ciò che ama.

Kasia Smutniak si è sposata con la versione bianca di un abito che aveva già indossato.

I più attenti si sono accorti subito del fatto che l’abito da sposa di Kasia aveva qualcosa di “conosciuto”, in realtà è la versione in bianco e da sposa del vestito che l’attrice indossò ai Nastri d’Argento 2018, in occasione della cerimonia di premiazione come miglior attrice non protagonista per il film Loro di Paolo Sorrentino. Entrambi i vestiti portano la stessa firma: Stella McCartney.

Kasia Smutniak si è sposata, il produttore e l’attrice sono legati dal 2011.

Questo amore, coronato dalla nascita di Leone, 5 anni, ha dato a Kasia un’altra possibilità di gioia e felicità dopo la tragica scomparsa del compagno Pietro Taricone, l’ex gieffino morto nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute. Kasia e Pietro avevano una bimba piccola Sophie, oggi diventata grande e straordinariamente bella.

Gli occhi di Sophie sembrano quelli del papà guerriero, Pietro Taricone.

Gli sposi hanno voluto che i regali di nozze fossero tutti destinati alla Pietro Taricone Onlus per l’apertura e il sostentamento di una scuola in Tibet.