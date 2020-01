Archiviate le feste natalizie, le famiglie italiane incominciano a chiedersi quando arriveranno quelle pasquali: vacanze di Pasqua 2020, quando?

Il motivo di questa domanda ricorrente è scontato: la pianificazione dei giorni di festa, propria dei genitori, corrisponde al desiderio degli alunni di riposare, ma soprattutto tutti si domandano quando sarà Pasqua perché questa è una festa cosiddetta mobile, ovvero non ha una data fissa.

Vacanze di Pasqua 2020, date.

La Santa Pasqua cade sempre in una domenica compresa tra il 22 marzo e il 25 aprile, per determinare la data esatta anno per anno si effettua un preciso calcolo che si compie tenendo conto del plenilunio dopo l’equinozio di primavera:

più precisamente, la Pasqua cade nella domenica successiva al plenilunio dopo l’equinozio di primavera.

Quest’anno Pasqua cade Domenica 12 Aprile, mentre, com’è ovvio che sia, il successivo Lunedì 13 Aprile 2020 sarà il lunedì dell’Angelo.

Pertanto le vacanze di Pasqua 2020 arrivano un po’ lontane dal 25 aprile, anniversario della liberazione, che peraltro quest’anno cade di sabato (scontentando tutti gli studenti che praticano la settimana corta). L’anno 2020 non è un anno di grandi ponti scolastici.

Vacanze di Pasqua 2020, quando chiudono le scuole per la Santa Pasqua e quando riaprono i battenti:

indistintamente in tutte le regioni d’Italia, le vacanze di Pasqua 2020 avranno luogo dal 9 aprile al 14 aprile compreso, si tornerà a scuola il 15 aprile.