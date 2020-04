In questi giorni di quarantena forzata dovuta alla pandemia di Covid-19 la prima regola da seguire è: restare a casa e limitare le uscite alle strette necessità. È dunque possibile allontanarsi dalla propria abitazione per fare la spesa ma è consigliabile farlo una volta a settimana o comunque limitare il tempo di permanenza nei luoghi chiusi, come il supermercato.

Questo perché il virus SARS-CoV-2 si diffonde nell’aria attraverso particelle sospese che possono superare gli scaffali di un negozio “spinte” da un semplice colpo di tosse, in poche parole si può essere facilmente contagiati dal coronavirus al supermercato.

Coronavirus al supermercato: colpo di tosse in animazione 3D.

Alcuni ricercatori dell’Università di Aalto, dell’Istituto meteorologico finlandese, del Centro di ricerca tecnica della Finlandia e dell’Università di Helsinki hanno studiato le particelle sospese che vengono emesse nell’aria da ogni singolo individuo quando questi starnutisce, tossisce o parla.

Queste particelle di aerosol – definite anche droplet, ossia le minuscole goccioline di saliva che una persona espelle dalla bocca – trasportano e diffondono nell’aria diversi agenti patogeni e sono considerate il principale veicolo di trasmissione del SARS-CoV-2 (prima chiamato 2019-nCoV).

Per dimostrare la potenza di un singolo colpo di tosse e di come questo sia in grado di diffondere velocemente le particelle nell’aria, gli studiosi hanno realizzato un’animazione 3D.

Tale simulazione riprende due individui ben distanziati tra loro e separati dallo scaffale di un negozio (come quelli che si trovano al supermercato). Quando uno dei due tossisce, si viene a formare una nuvola verde che rappresenta l’insieme di particelle sospese cariche di agenti patogeni.

Aiutata dalla ventilazione presente all’interno del negozio, in poco meno di due minuti la nuvola supera lo scaffale e “investe” il secondo individuo che potrebbe così venir contagiato. Questo è un possibile modo di diffusione del coronavirus al supermercato.

“Qualcuno infetto dal coronavirus può tossire e allontanarsi ma poi lasciare particelle di aerosol estremamente piccole che trasportano il coronavirus – spiega il professor Ville Vuorinen, assistente universitario dell’Aalto – Queste particelle potrebbero poi finire nel tratto respiratorio di altre persone vicine”.

Questo studio conferma le norme fino ad ora adottate al fine di contenere i contagi:

Restare a casa o comunque uscire il meno possibile;

Tossire o starnutire nell’incavo del proprio gomito (un video mostra come questo possa rivelarsi molto più utile delle mascherine – vedi il filmato);

Lavare spesso le mani con acqua e sapone strofinando per 20/30 secondi;

Evitare contatti stretti, abbracci e strette di mano

Mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone;

Evitare assembramenti e luoghi affollati.

L’animazione 3D che mostra come si può venir contagiati dal coronavirus al supermercato, realizzata dai ricercatori Mikko Auvinen e Antti Hellsten, spiega l’importanza di quest’ultimo punto.

Recarsi tutti i giorni a fare la spesa in un supermercato o un negozio di alimentari, ossia in un luogo chiuso, e restarci per diverso tempo, aumenta in modo considerevole la possibilità di contrarre il nuovo virus.

Al fine di ridurre tale rischio, sarebbe opportuno e consigliabile effettuare la spesa settimanale o, laddove sia possibile, farsela consegnare direttamente a casa.

Fonte: Aalto