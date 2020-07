La stessa immagine che ha catturato la vostra attenzione su Facebook e nella copertina di questo blogpost è diventata virale: un figlio seduto alla finestra della camera di ospedale in cui la mamma sta morendo. Dinnanzi a questa foto ora tutti si chiedono chi è il giovane.

E’ il sito web di notizie Al Nas a pubblicare le immagini che documentano la scalata del muro dell’ospedale, un muro di dolore, pianto, separazione e comunque sempre di amore.

Jihad Al-Suwaiti ha 30 anni ed è un figlio palestinese nativo della città di Beit Awa nella Cisgiordania occupata; il muro che ha scalato per dire addio alla sua mamma 73enne è quello dell’ospedale di Hebron.

La donna, deceduta a causa del virus, era già affetta da leucemia; quando il figlio ha saputo che le sue condizioni si stavano aggravando, non potendo violare l’isolamento a cui questa malattia condanna, ha deciso di sfidare l’altezza e arrivare alla finestra di quella stanza per poter volgere il suo sguardo sulla mamma, un abbraccio non fisico ma meravigliosamente commovente.

La finestra è quella di un’unità di terapia intensiva, quei reparti che in questa Pandemia sono stati i tristi protagonisti di morti solitarie.

I pazienti infettati dal nuovo coronavirus vengono tenuti in strettissimo isolamento e, per prevenire il rischio di diffusione dell’infezione, muoiono soli.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020