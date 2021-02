Kate quarto figlio in cantiere: la Regina già lo sa

Kate quarto figlio in cantiere: la Duchessa e il Principe William si preparano al prossimo Royal Baby, lo rivela una fonte vicina alla casa reale.

Kate Middleton aveva promesso una famiglia numerosa; la giovane età della coppia reale lo lasciava sperare al popolo, come lo lasciava intravedere la loro dedizione alla vita familiare e il palese sforzo per fare del loro un nido, armonioso e coeso, qualcosa di cui William non ha potuto godere da bambino. Ma negli anni si sono rincorse diverse voci sulle intenzioni dei Duchi, specialmente quando Kate ha patito l’iperemesi gravidica. Ma a quanto pare i disturbi della gravidanza non la fermeranno.

Kate quarto figlio, la Regina Elisabetta è già stata informata.

La stampa del Regno Unito dà la notizia per certa, al punto tale che la Regina già sarebbe a conoscenza dell’intenzione dei Duchi di Cambridge di allargare la famiglia.

Kate avrebbe già voluto un quarto figlio, sente il suo orologio biologico darle fretta, ha compiuto 39 anni, mentre William ne ha 38; vorrebbe dare a Charlotte la gioia di crescere con una sorella, come è stato per lei e Pippa; vedrebbe, inoltre, nel quarto figlio il completamento della famiglia.

Kate quarto figlio, finalmente ha convinto William.

Usmagazine, fonte inglese della notizia della probabile quarta gravidanza di Kate Middleton, svela anche un retroscena:

se avere quattro figli sarebbe sempre stato parte del piano di Kate, recentemente sospeso a causa della pandemia di Coronavirus, per William, invece, tre figli potevano essere sufficienti a completare il progetto familiare.

A quanto pare la Duchessa ha faticato un po’ a convincere il Principe, lui si sarebbe sentito “sopraffatto” dall’idea di un quarto erede. Kate è tornata alla carica quando il vaccino ha reso possibile intravedere la luce alla fine del tunnel del Covid-19 e quando la notizia della seconda gravidanza di Pippa ha riacceso il desiderio emozionando la coppia per questa nuova nascita in famiglia.

Proprio grazie alla campagna vaccinale, il principe George e la principessa Charlotte dovrebbero tornare a scuola ad Aprile, questo lascerebbe Kate più libera. La Duchessa ha una sola Tata e non prevede di assumerne altre volendo rimare molto presente nella vita dei figli.

Mentre Kate si sente pronta e il principe William si è convinto ad accogliere il bambino n° 4, a quanto pare The Quenn, la Regina Elisabetta, ha espresso qualche perplessità in più subito rientrata in un: “Sono felice anche io se sono felici loro”.

Le paure della Regina riguarderebbero il carico di lavoro di Kate, soprattutto adesso che Harry e Meghan sono fuori dai giochi. Il ritiro dalla vita di Corte ha implicato uno scoperto in termini di impegni, progetti ed attività che è ricaduto sui Duchi di Cambridge e 4 figli sono un grande impegno soprattutto in considerazione del fatto che Kate non ama delegare.

Ma una nuova nascita sarà anche una ventata di speranza e darà nuova linfa alla casa reale, non ci resta che tenere d’occhio il grembo di Kate.