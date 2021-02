Dopo settimane di supposizioni ed ipotesi avanzate dai giornalisti e nei salotti televisivi, Belen conferma la gravidanza rilasciando prima un’esclusiva intervista al settimanale “Chi”, magazine diretto da Alfonso Signorini, e pubblicando in seguito un video sul suo profilo instagram.





Belen conferma la gravidanza.

È ormai ufficiale, Belen Rodriguez è incinta del suo secondo figlio, un bambino o una bambina (non si conosce ancora il sesso del nascituro anche se sono in molti a propendere per il fiocco rosa – ndr) frutto dell’amore che la lega ad Antonino Spinalbese, l’ex hair stylist di un noto salone di Milano, oggi modello ed influencer, di 10 anni più giovane di lei.

La neo coppia di futuri genitori ha iniziato a frequentarsi nell’Agosto del 2020 ma ha ufficializzato la notizia solo alla fine di ottobre, attraverso i rispettivi profili instagram.

Come detto in precedenza, Belen conferma la gravidanza attraverso le pagine del settimanale “Chi” che ha dedicato a lei ed al suo compagno la copertina del n° 7 del 10 Febbraio 2021.

“Sono al quinto mese di gravidanza e sento che sarà una bambina – rivela la showgirl argentina – È stato un colpo di fulmine. Per la prima volta ho scelto un uomo “gentile” che mi fa sentire al sicuro”.

Dopo il primogenito Santiago, nato il 9 aprile 2013 dal matrimonio con Stefano De martino, la futura mamma bis sogna una femminuccia, un desiderio già anticipato poco più di una settimana fa dal giornalista Santo Pirrotta che, nel corso della trasmissione “Ogni mattina”, aveva anche rivelato il nome scelto per la piccola.



Seconda gravidanza di Belen: svelati importanti particolari.



Belen conferma la gravidanza: video del pancino.

Ad una settimana dall’intervista esclusiva, Belen conferma la gravidanza anche attraverso un video postato sul suo profilo instagram, un brevissimo filmato nel quale mostra le sue “forme” da mamma incinta di 16 settimane.

Come accaduto anche a Chiara Ferragni, non sono mancati i commenti di coloro che non hanno potuto fare a meno di notare la perfetta forma fisica della showgirl e la totale assenza di un pancino appena pronunciato nonostante sia al 4° mese di gravidanza.

A tal proposito è bene ricordare che ogni mamma è un mondo a sé e non tutte le pance sono uguali. Una donna normopeso può iniziare a mostrare le sue rotondità a partire dal quarto mese di gestazione ma la crescita del pancione può anche ritardarsi fino al 6° mese.

Tanti auguri Belen, speriamo che sia femmina!