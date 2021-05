Eitan si è svegliato e parla, tragedia del Mottarone

Cosa sia già stato detto al piccolo Eitan della tragedia del Mottarone non è dato saperlo, certamente la verità drammatica lo attende, ma si tratta di un bambino molto piccolo, di appena 5 anni, che merita estrema cautela. Insieme a lui c’è anche una psicologa che assiste il bimbo e la famiglia sin da quando è stato deciso di risvegliarlo dal coma indotto. Il pericolo in questi casi è quello di un trauma da risveglio .

La stampa nazionale fa sapere che Eitan parla con la zia Aya e si guarda intorno, ma i sanitari dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino non sciolgono la prognosi. Il trauma toracico e addominale oltre le fratture agli arti rendono la situazione clinica del bambino ancora importante. Ma verrà presto dimesso dalla rianimazione e trasferito in un reparto di degenza.

