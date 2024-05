“È paradossale che molti educatori e genitori differenzino ancora un tempo per l’apprendimento e un tempo per il gioco senza notare la connessione vitale tra essi.” (Leo Buscaglia)

L’11 giugno ricorre la Giornata Internazionale del Gioco istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite con l’intenzione di riconoscere al gioco la sua importanza nella crescita del bambino.

Il ruolo pedagogico del gioco nello sviluppo di tuo figlio

Il gioco è potenziamento cognitivo, palestra di sviluppo motorio e persino relazionale. Giocando il bimbo impara a muovere il suo corpo nello spazio, a seguire le regole, a rispettare i turni, a condividere e persino ad accettare le sconfitte.

Da educatrice, oltre che da mamma, posso testimoniare che che non c’è bambino in grado di crescere bene senza il gioco.

3ª edizione di “Gioco per Sempre Kids Award”

Il prossimo 11 giugno oltre ad essere la Giornata del Gioco accadrà qualcosa di cui noi stessi, come famiglie, e i nostri figli possiamo diventare protagonisti:

in questa giornata di celebrazione mondiale del gioco, si concluderà anche la 3ª edizione dell’iniziativa Gioco per Sempre Kids Award, il premio che decreta qual è il giocattolo più amato in assoluto.

A scegliere il giocattolo da incoronare sei chiamato anche tu insieme ai tuoi bambini.

Come diventare protagonista

La tua opinione è importante: facci sapere qual è il tuo “Gioco per Sempre”.

Le votazioni iniziano lunedì 6 maggio e terminano domenica 2 giugno 2024, per essere protagonista di questa iniziativa ed esprimere il tuo voto, Vita da Mamma ti invita ad accedere al sito ufficiale Assogiocattoli.eu/gxs/KidsAward.

Chi vota ha la possibilità di vincere un premio a settimana grazie all’istant win settimanale: un fortunato vincitore potrà ricevere in regalo il giocattolo da lui stesso votato!

3 buoni motivi per favorire la relazione tra i bambini e il gioco

Giocare aiuta la concentrazione perchè pretende dal bambino il coordinamento di più competenze e funzioni e pertanto stimola anche la relazione funzionale del corpo col mondo, ovvero affina l’equilibrio, la motricità fine e quella grosso-motoria nonché le competenze visu-spaziali.

perchè pretende dal bambino il coordinamento di più competenze e funzioni e pertanto stimola anche la relazione funzionale del corpo col mondo, ovvero affina l’equilibrio, la motricità fine e quella grosso-motoria nonché le competenze visu-spaziali. Giocare aiuta il bimbo a superare i propri limiti .

. Giocare addestra il problem solving perché chiama il bambino a trovare soluzioni rispondendo all’agire del gioco in itinere.

Questo dimostra quanto importante sia il gioco in una crescita sana.

Assogiocattoli, 70 anni al servizio dei bambini e delle famiglie

Assogiocattoli è parte della storia del nostro Paese con 70 anni di attività a livello nazionale ed internazionale nel mondo dei giocattoli e degli articoli di prima infanzia. La storia di Assogiocattoli affonda le sue radici nei settori dei giochi prescolari, sportivi, elettrici, dei peluche, delle bambole, del modellismo, delle attrezzature per le attività motorie, dei veicoli a motore elettrico e a pedale, delle biciclette per bambini e molti altri ancora.

La produzione e la distribuzione di giocattoli ha un ruolo importante nella crescita dei bambini, basti pensare al fatto che i giocattoli e gli articoli di prima infanzia sono stati classificati come “Beni Essenziali” e di “Prima Necessità” dal DPCM del 3 Novembre 2020.

A fronte dell’importanza del gioco, che va sempre considerato come esperienza di crescita e di vita, Assogiocattoli riveste un ruolo istituzionale nell’ambito del quale, a garanzia di serietà e affidabilità, ha regolari rapporti e contatti con più Istituzioni nazionali e internazionali. Tra queste ricordiamo:

Ministeri Italiani (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero delle Pari Opportunità e Famiglia), Sindacati di Categoria, Confindustria, Unioncamere, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Associazioni di Categoria, Enti Fieristici, Università e Laboratori accreditati, UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), TIE (Associazione Europea industrie del giocattolo), ICTI (Consiglio Internazionale delle Industrie del Giocattolo), ENPC (Confederazione Europea Produttori articoli di puericultura), CNAC (Consiglio Nazionale Anticontraffazione).