Avvicinare i bambini ed i ragazzi alla lettura può diventare un’impresa ardua, sia per i genitori che per gli insegnanti che spesso si ritrovano a lottare contro la ritrosia di figli e studenti. Non basta porre un libro dinnanzi a loro, seppur dall’aspetto accattivante, è necessario attrarre quelle piccole e giovani menti, desiderose sì di imparare ma nel giusto modo e con gli strumenti adeguati.

Digital Merenda può essere di aiuto agli adulti che vogliono districarsi nel meraviglioso e variegato mondo della lettura delle nuove generazioni.





Letture per bambini: Digital Merenda, web magazine per ragazzi.

Vita da mamma ha sempre parlato dell’importanza della lettura, in particolar modo di come leggere ad alta voce ai bambini più piccoli possa contribuire alla loro crescita e al loro sviluppo cognitivo.

Difatti i bambini che ascoltano la mamma ed il papà, ma anche i nonni o gli zii, mentre leggono loro una fiaba mostreranno in età adulta una maggiore predisposizione all’ascolto, avranno un vocabolario più ampio, si mostreranno più curiosi e più propensi all’apprendimento ed al risolvere problematiche anche complesse.

Tuttavia per un genitore non è sempre facile barcamenarsi nel vastissimo mondo della lettura, spesso ci si interroga su quali libri acquistare, quali letture sono più adatte all’età dei loro bambini, insomma districarsi tra la più che ampia scelta di volumi può risultare davvero complicato.

Per venire incontro a questa esigenza, e far si che sempre più bambini si addentrino nello sconfinato mondo della lettura, la casa editrice DeA Planeta Libri ha ideato un nuovo web magazine: Digital Merenda.







Cos’è Digital Merenda?

Si tratta di un sito web dedicato ai bambini ed ai ragazzi, ma rivolto anche agli adulti, tra cui genitori ed insegnanti, incentrato sul mondo dell’editoria giovanile, una vera e propria mappa culturale ideata per le nuove generazioni affinché imparino a scegliere le letture più adatte ai propri gusti.

Nel magazine Digital Merenda è possibile trovare:

liste di libri sempre aggiornate, che comprendono sia i testi scritti che i più moderni audiolibri ;

sempre aggiornate, che comprendono sia i testi scritti che i più moderni ; consigli di lettura;

di lettura; recensioni delle migliori opere per bambini e ragazzi;

delle migliori opere per bambini e ragazzi; interviste ;

; approfondimenti e notizie dal web;

e dal web; eventi (fiere, incontri e/o festival) legati all’editoria, al mondo del fumetto e dei videogiochi.

Oltre ad avvicinare i bambini ed i ragazzi alla lettura, il magazine Digital Merenda si pone un ulteriore obiettivo: fare da “ponte” tra le nuove e le vecchie generazioni.

Come detto in precedenza, spesso le mamme ed i papà non sanno quali letture proporre ai propri figli, un dilemma che sovente coinvolge anche gli insegnanti incaricati di stilare intere liste di libri da consigliare ai loro alunni, un’impresa che spesso diventa ardua vista la “diffidenza” che molti giovani hanno nei confronti della lettura.

In Digital Merenda è possibile trovare una lista di libri suddivisa per età (da 0 a 2 anni, da 3 a 5 anni e via discorrendo) oppure per argomento (prime letture, famiglia, sport, animali, ecc.).

Inoltre, essendo il web magazine dedicato alla new generation, sempre più digitalizzata ed esigente, non mancheranno argomenti quali i film e le serie tv del momento (e i libri ad essi collegati), i videogiochi e i manga tanto amati dai ragazzi.

Per ulteriori informazioni clicca su digitalmerenda.it.