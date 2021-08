Tutti pazzi per il Pop It gioco! Si tratta di basi di silicone delle forme più disparate (unicorno, farfalla, teschio, eccetera; oltre che forme geometriche) completamente ricoperte di semi bolle in rilievo, dal punto di vista tattile e di uso, i Pop It si basano sul principio della carta da imballaggio Pluriball, di cui ricordano lo scoppio delle bollicine, passatempo amatissimo dai bambini.

Che cos’è il Pop It

Il Pop It è un gioco sensoriale che nei bambini piccoli (36mesi +) aiuta a sviluppare la motricità fine e la concentrazione. Noto anche come antistress, si presta a molti usi ludici alternati (oltre al gioco base con le sue regole). I tantissimi giochi che si possono fare, in due o più giocatori, con il Pop It e tutti svolti sulla base della sagoma gommata, ne fanno l’oggetto del momento (desiderato non solo dai bambini piccoli).

Abbiamo già illustrato le regole del gioco base del Pop It, qui di seguito vogliamo, invece, scoprire i giochi alternativi.

Pop It gioco: giochi e usi alternativi per bambini a partire dai 6 o 7 anni

Col Pop It è possibile accompagnare i bambini a partire dai 6 o 7 anni in giochi matematici, come addizioni e sottrazioni; sequenze logiche; percorsi funzionalmente orientati; disegno stilizzato.

Pop It gioco: c ome si fanno le addizioni e le sottrazioni sul Pop It gioco

Pop It gioco come imparare le addizioni

Preferite un Pop it quadrato con file di 10 palline in silicone;

Sulla prima riga, schiacciate tante palline quante sono le unità del primo addendo : per esempio, in 7+2 schiaccerete 7 palline;

: per esempio, in 7+2 schiaccerete palline; Sulla seconda riga, schiacciate tante palline quante sono le unità del secondo addendo : in 7 + 2 schiaccerete, per esempio, 2 palline;

: in 7 + 2 schiaccerete, per esempio, palline; Agendo sulla seconda riga, abbiate l’accortezza di partire dalla pallina che segue l’ultima pallina schiacciata sulla prima riga;

Sulla terza riga schiacciate le palline contandole e fino ad arrivare all’ultima pallina schiacciata nella prima riga. Nell’esempio 7 + 2 il bambino troverà in riga 9 palline schiacciate.

Cambiare riga sul Pop It guida il bambino nella metrica dell’operazione che sta compiendo; è un gesto che dà sistematicità e, quando si troverà a scuola davanti al foglio, questa sistematicità equivarrà all’ordine dell’operazione matematica.

Pop It gioco come imparare le sottrazioni

Lo stesso principio si segue usando il gioco del Pop It per fare le sottrazioni preferendo sempre un Pop it quadrato con file di 10 palline in silicone;

Schiacciate tante palline quante sono le unità del minuendo (primo fattore): per esempio, in 10-2 schiaccerete 10 palline;

(primo fattore): per esempio, in 10-2 schiaccerete 10 palline; In questo caso vi basterà girare il Pop It e riportare nella posizione originaria (rigonfiandole) tante palline quante sono le unità del sottraendo (il secondo fattore): in 10 – 2 porterete in posizione originaria 2 palline;

(il secondo fattore): in 10 – 2 porterete in posizione originaria 2 palline; Rigirate di nuovo il Pop It e contate tutte le palline sulla riga. Nell’esempio 10 – 2 il bambino troverà in riga 8 palline.

L’atto del capovolgimento ha qui lo stesso valore che ha nella addizione col gioco del Pop It l’uso delle file diverse.

Pop It gioco: giochi di logica con sequenza da riprodurre

La sequenza da riprodurre offre un gioco di logica, concentrazione e memoria gestibile sul pannello del Pop It, qui la forma e la dimensione non hanno un peso specifico, se non per il fatto che un pannello grande dà libertà di spaziare. Come si gioca:

Segnate sul Pop It la sequenza che volete che il bambino riproduca (tarate la difficoltà sull’età e sulle competenze del bambino);

Girate il Pop It e riportate tutte le bolle nella posizione originaria cancellando la sequenza come segnata;

Chiedete al bimbo di riprodurla.

Pop it gioco: disegnare

Sulla superficie del Pop It, ed anche qui è bene usare Pop It rettangolari o quadrati e grandi, si possono segnare disegni stilizzati che, per quanto imperfetti potranno essere un esercizio di sintesi e schematizzazione per i bambini.

Pop It gioco: percorso a punti

Questo gioco è una vera sfida dove conta la fortuna nel lancio dei dadi, occorre appunto avere almeno un dado. Come si gioca:

Prendiamo un Pop It grande e di qualunque forma e stabiliamo che il giocatore 1 parte da un angolo, mentre il giocatore 2 parte dall’angolo opposto;

Tiriamo i dadi (o il dado) e procediamo seguendo le righe del Pop It in base al punteggio ottenuto, vince chi per primo copre la sua metà pop it.

Anche per il gioco del percorso a punti è preferibile usare un pop It grande e, per equità di percorso, di forma rettangolare o quadrata o comunque perfettamente divisibile a metà (come possono esserlo farfalla o fiocco).

Pop it gioco: introduzione dei numeri cardinali

L’adulto guida il bambino in un percorso dove l’orientamento sarà impartito per numeri cardinali, per esempio: schiaccia la prima pallina della terza fila.

Pop It gioco: caccia al tesoro

La caccia al tesoro nel pannello del Pop It consta nel nascondere una pallina di carta sotto una qualunque bolla del pannello di silicone. Il bambino dovrà trovarla o guidato dal classico fuoco e acqua, oppure da indicazioni più sistematiche come fuocherello più in alto, a destra a sinistra, eccetera.

Pop It gioco: battaglia navale

Sul pannello in silicone del Pop It, la battaglia navale può essere riprodotta utilizzando le righe e le colonne come una griglia. Bisogna avere a disposizione 2 Pop It rettangolari e uguali, uno pre giocatore.

Per posizionare le navi possiamo usare delle palline di carta da inserire nelle bolle capovolte, il resto del pannello rimarrà con le bollicine gonfie fin quando quell’area non verrà colpita dall’avversario. Il tavolo su cui si gioca, posto che si giochi in presenza, va gestito con una separazione che consenta di non vedere il Pop It dell’avversario.

Pop It 36 mesi +

Il pop It è un gioco sensoriale che nei bambini più piccoli, 36 mesi circa, oltre a garantire un supporto alla motricità fine (come abbiamo già chiarito nel nostro articolo: Cos’è il pop it e come funziona) aiuta anche a:

Riconoscere i colori (per questo scopo scegliete pop it multicolore e giocate a schiaccia il colore);

(per questo scopo scegliete pop it multicolore e giocate a schiaccia il colore); Introdurre i primi concetti topologici di orientamento spaziale: per esempio, schiaccia a destra, sopra, sotto che col procedere dell’età possono diventare più complessi associando traiettoria e numero. Intorno ai 6 o 7 anni a seconda delle competenze del bambino, si può giocare al percorso indicando il numero dei passi e la direzione: l’adulto guida il bambino dicendogli, per esempio, 2 passi a destra; 1 passo sotto; 3 passi in alto, eccetera.

Dove si trova un Pop It?

I pop It sono in vendita online su Amazon, ma si trovano anche in edicola, qualche volta nei grandi negozi di casalinghi e in quelli di giocattoli

Quanto costa un Pop It?

Il costo del Pop It varia in base alla grandezza e alla forma, va dai 5 ai 10 euro.