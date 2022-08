Come sarebbe oggi Angela Celentano: age progression

La nuova age progression (procedimento che permette l’invecchiamento fotografico di una persona) mostra come sarebbe oggi Angela Celentano, la bambina di 3 anni scomparsa sul monte Faito, nel napoletano, il 10 Agosto del 1996. Nel pubblicarla i genitori della piccola, oggi una giovane donna, hanno lanciato un nuovo appello e reso noto un importante particolare sull’ultima pista seguita nel corso delle ricerche mai interrotte.

Come sarebbe oggi Angela Celentano: nuova foto da condividere

In occasione del 26° anniversario della scomparsa della loro figlia, Catello e Maria Celentano hanno diffuso attraverso i social e i media una nuova foto che mostra come sarebbe oggi Angela Celentano. A realizzare quell’immagine quasi reale sono stati gli esperti dell’Associazione americana “Missing Angels Org”, in Florida, avvalendosi di un avanzato software.

“È stata forte la nostra emozione – ha rivelato la famiglia Celentano – la foto è veramente veritiera, Maria ha pianto vedendo una foto che sembra reale. Per compiere questa progression sono stati utilizzati i tratti somatici di tutti i componenti della nostra famiglia, con particolare riferimento alle altre nostre due figlie Rossana e Naomi”.

Come sarebbe oggi Angela Celentano: l’importanza dei social

Dopo aver ringraziato tutti coloro che si stanno impegnando nella ricerca di Angela, ormai diventata una giovane donna, la famiglia Celentano ha parlato dell’importanza delle piattaforme web.

Utilizzate per condividere con il mondo intero una parte della propria vita, i social network, se utilizzati correttamente, possono divenire un’importante fonte di informazione. Ma non solo! Gli stessi possono essere di aiuto per coloro che necessitano di raggiungere più luoghi del globo in pochissimo tempo. E proprio con questo spirito che la famiglia Celentano ha aperto nuovi profili social che supportino la ricerca di Angela.

“Riteniamo che i social siano di fondamentale importanza poiché ci consentono di spingere la ricerca in ogni angolo del pianeta. […] Sono state create diverse pagine su differenti piattaforme social per la ricerca di nostra figlia Angela […] condividendo la age progression che oggi diffondiamo con questo comunicato affinché si raggiungano i massimi risultati in termini di visibilità”.

I nuovi profili social a cui si riferiscono i genitori di Angela Celentano sono:

Angela.Celentano_official su Instagram;

@angela.celentano su TikTok;

Rosa e Naomi per Angela Celentano su Facebook. Questo profilo utilizza i nomi delle due sorelle della giovane scomparsa che, all’epoca dei fatti, avevano rispettivamente 6 anni e un anno e mezzo.

Caso di Angela Celentano: nuova pista in Sud America

“Il lavoro nostro e dei nostri esperti per portare a casa Angela non si ferma, sono in corso varie attività in ogni settore investigativo e stiamo vagliano diverse segnalazioni interessanti, in particolare una di queste in America Latina sta meritando la nostra attenzione”.

Unitamente alla diffusione della foto che mostra come sarebbe oggi Angela Celentano, i genitori di quest’ultima hanno menzionato l’ultima pista valutata. Dopo aver ricevuto una segnalazione infatti, le loro ricerche si sono concentrate in Sud America, come confermato dall’avvocato Ferrandino alla rivista Vanity Fair:

“Stiamo verificando se questa persona sia davvero compatibile con Angela Celentano. Per ora è emerso che questa ragazza, oltre ai tratti somatici, ha anche una voglia di caffè sulla schiena simile a quella che aveva la bambina scomparsa”.

Nella scheda di Angela presente sul sito a lei dedicato è difatti spiegato che la bambina ha una “voglia colore caffè (della grandezza di un chicco) sul lato destro del dorso”, una caratteristica che può rivelarsi utile ai fini del riconoscimento della giovane e successivamente procedere al test del DNA.

Nel mentre vengono effettuate tutte le verifiche del caso, resta valido l’invito alla condivisione della nuova age progression nella speranza che, un giorno non molto lontano, possa raggiungere Angela.