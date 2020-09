Come potrebbe essere Denise Pipitone oggi, che aspetto potrebbe avere?

A 16 anni dalla scomparsa i RIS hanno consegnato il nuovo invecchiamento fotografico di Denise, quella che nell’immaginario collettivo si è cristallizzata come una bimba, in realtà, oggi avrebbe 20 anni.

Queste immagini, ovvero l’“Age Progression”, hanno un’importanza significativa nelle ricerche perché permettono a tutti noi di allontanarci mentalmente dall’aspetto con cui questa figlia si è “fermata” negli occhi dell’Italia intera: Denise non è più una bambina.

La scomparsa in pochi attimi e poi il vuoto: è importante “vedere” come potrebbe essere Denise Pipitone oggi (l’Age Progression).

Denise Pipitone scomparve nel nulla la mattina del 1°settembre 2004, aveva quasi 4 anni e stava giocando in strada davanti alla sua abitazione mentre la nonna preparava il pranzo.

Piera Maggio da allora non ha mai più riabbracciato sua figlia né è mai emersa la verità sulla scomparsa di Denise.

La sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi, ha subito un lungo processo imputata del rapimento ed è stata assolta da ogni accusa.

“Denise non si è volatilizzata nel nulla né è stata rapita dagli alieni.

Gli inquirenti mi dicano dove è la mia bambina e chi l’ha presa. Come madre pretendo queste risposte”, queste parole portano la firma del dolore di mamma Piera e risalgono a dopo che la sentenza di Cassazione scagionò definitivamente la Pulizzi azzerando anni di indagini, supposizioni e ricostruzioni giudiziarie.

Come potrebbe essere Denise Pipitone oggi secondo il lavoro del RIS.

La famiglia ha lungamente atteso la conclusione del lavoro di questo nuovo invecchiamento di Denise, ad oggi mamma Piera non può non soffrire nel vedere sua figlia crescere solo attraverso l’ipotesi scientifica dell’ “Age Progression”, questo è innaturale, ingiusto e doloroso.

La Procura ha recentemente diffuso l’immagine invecchiata di Denise, sfortunatamente lo ha fatto a mezzo stampa senza dare a mamma Piera e alla sua famiglia il tempo di metabolizzare il possibile nuovo aspetto della piccola.

Di fatto l’immagine presenta come potrebbe essere Denise Pipitone oggi. La famiglia fa sapere che al momento stenta a riconoscer in questo volto la loro Denise; a detta dei diretti interessati, più comprensivo sarebbe stato, probabilmente, avere un po’ di tempo per metabolizzare l’immagine prima di vederla diffusa a mezzo stampa. Pertanto per il momento la famiglia non si pronuncia sull’ “Age Progression 2020” della loro Denise, e lo dichiarano via Facebook.