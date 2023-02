Attori di Beautiful morti durante la soap

In onda dal 1987, nel corso degli anni la soap opera americana Beautiful (titolo originale The Bold and the Beautiful) ha perso alcuni dei suoi protagonisti nonché diversi personaggi secondari. In questo articolo vi parleremo di tutti gli attori di Beautiful scomparsi fino al 2023.

The Bold and the Beautiful: soap opera americana della CBS

The Bold and the Beautiful è attualmente la soap opera più vista al mondo. Ideata per l’emittente newyorkese CBS dai coniugi Bell, William Joseph e la moglie Loreley “Lee” June Phillip, è stata trasmessa per la prima volta negli USA il 23 marzo 1987 (la prima puntata italiana risale invece al 4 Giugno 1990). Ad oggi la soap conta quasi 9mila puntate trasmesse in America, cifra che verrà raggiunta in Italia nell’arco di un anno circa dato lo scarto di 300 puntate.

Durante gli oltre 35 anni di trasmissione, nel cast di Beautiful si sono avvicendati un considerevole numero di attori e attrici. I telespettatori hanno assistito all’uscita di scena di diversi personaggi, molti dei quali importanti ai fini della trama. Per alcuni si è trattato di un abbandono provvisorio, per altri invece l’addio alla soap è stato definitivo, dovuto agli eventi avversi che la vita ha riservato loro.

Tutti gli attori di Beautiful scomparsi

Tralasciando i nomi dei protagonisti di Beautiful che hanno abbandonato la serie per dedicarsi ad altro – vedi gli attori Susan Flannery e Ronn Moss, rispettivamente interpreti di Stephanie e Ridge Forrester – elenchiamo qui di seguito gli attori di The Bold and the Beautiful scomparsi fino al 2023.

Darlene Conley, la Sally Spectra di Beautiful

Attrice statunitense classe 1934, la Conley si è divisa tra cinema, teatro e televisione. Nonostante iniziò la sua carriera a soli 15 anni (era il 1949), ottenne il successo internazionale molti anni più tardi grazie ad alcune soap opera di grande successo. Fu infatti interprete della perfida donna d’affari Rose DeVille in Febbre d’amore (dal 1979 al 1986) e dell’ironica e graffiante, nonché iconica, Sally Spectra di Beautiful (1989 al 2006).

Proprietaria della casa di moda Spectra Fashions, diretta concorrente della Forrester Creations, Sally in realtà non è mai uscita realmente di scena. Nonostante la morte dell’attrice, gli sceneggiatori hanno deciso di “tenere in vita” Sally. Pur non comparendo mai, nella trama della soap si racconta di lei e dei suoi viaggi in luoghi esotici insieme ai suoi amati toy boys.

La morte di Darlene Conley

L’attrice Darlene Conley è deceduta il 14 gennaio del 2007 dopo aver lottato contro un tumore allo stomaco. La sua morte viene ricordata nelle parole dell’amico e collega Ronn Moss. L’interprete di Ridge Forrester infatti, ospite dello show John Edwards Cross Country nell’Ottobre 2007, raccontò gli ultimi istanti di vita della Conley:

“Stavo guidando per andare da lei, al telefono le ho chiesto “Mi aspetti?” e lei lo ha fatto. Sono entrato nella stanza e quattro minuti dopo che ero con lei è morta. È morta tra le mie braccia, l’ho sentita passare attraverso di me. È stata una sensazione incredibile”.

Attori di Beautiful scomparsi: Joseph Mascolo alias Massimo Marone

Attore di teatro, cinema e televisione, Mascolo si è spento l’8 Dicembre 2016, all’età di 87 anni, dopo una lunga battaglia contro il morbo di Alzheimer. La malattia lo aveva costretto al ritiro dalle scene, la sua ultima interpretazione fu proprio il ruolo di Massimo Marone IV nella soap Beautiful.

Apparso in poco meno di 500 episodi (dal 2001 al 2006), Massimo Marone era a capo delle Marone Industries. Da sempre innamorato di Stephanie – i due si sono frequentati prima che la donna sposasse Eric Forrester – scopre di essere il padre biologico di Ridge. Non potendo avere la donna che amava, l’uomo ha cercato in tutti i modi di attirare a se il figlio ritrovato.

#DAYS actor, Joseph Mascolo, has passed away at the age of 87. Our hearts are with his family. https://t.co/hLGdy3DRn1 pic.twitter.com/8SdZEQ0xvk — Days of our Lives (@DaysPeacock) December 9, 2016

L’ultima apparizione di Mascolo in Beautiful risale al 7 luglio 2006, la malattia costringe l’attore a ritirarsi dalle scene. Nonostante ciò, il suo personaggio non scompare del tutto dalle trame della soap. Marone viene difatti menzionato di tanto in tanto come il padre di Ridge, un modo per ribadire la non appartenenza di quest’ultimo alla famiglia Forrester.

Attori di Beautiful scomparsi: Betty White alias Ann Douglas

Nata il 17 Gennaio del 1922, Betty White è celebre per essere stata un’attrice e una conduttrice televisiva statunitense. Divisa tra cinema, televisione e sala di doppiaggio, la White è stata una dei protagonisti di Beautiful dal 2006 al 2009.

L’attrice ha vestito i panni di Ann Douglas, la madre di Stephanie Forrester. Rimasta vedova del marito, John Douglas, si scontra con la figlia maggiore, Stephanie, che non l’ha mai perdonata per aver taciuto gli abusi del padre (l’uomo era solito picchiare le figlie). Dopo vari tentativi di chiarimento, Ann chiede perdono alla figlia che decide di accoglierla in casa sua insieme alla sorella Pam (interpretata da Alley Mills).

Rest In Peace Betty White.

January 17th 1922 – December 31th 2021.#AnnDouglas #BettyWhite #BoldandBeautiful pic.twitter.com/tqFVCNjWmF — Bill & Steffy Fans | Finn LIVES 🥰 (@_STILL_WATERS) December 31, 2021

La White rimase nel cast di Beautiful fino al 2009, ossia quando il suo personaggio morì per un tumore al pancreas. L’attrice invece è morta il 31 Dicembre 2021, 17 giorni prima del suo centesimo compleanno, a seguito di un ictus avuto una settimana prima.

Attore di Beautiful morto per coronavirus

L’elenco degli attori morti durante la messa in onda della celebre soap opera è ancora lungo. Diversi i protagonisti deceduti, seppur meno conosciuti di quelli sopra descritti. Tra loro spicca il nome di Dawn Wells, attrice americana classe 1938 deceduta il 30 Dicembre 2020, all’età di 82 anni, per cause correlate al Covid-19.

Gli sceneggiatori di Beautiful avevano scritturato la Wells per interpretare nel 2016 il ruolo secondario di Alice, un’amica benestante di Eric, capostipite dei Forrester. La sua scomparsa ha addolorato l’intero cast e gli addetti ai lavori che non hanno mancato di manifestare pubblicamente il loro cordoglio.

The cast & crew of #BoldandBeautiful mourn the passing of #DawnWells. A talented actress and kind human, Ms. Wells portrayed "Alice," a Forrester Creations buyer in 2016. Rest in Peace. @BandB_CBS #GilligansIsland @CBS pic.twitter.com/lnU96tLIjx — BoldInsider (@boldinsider) December 30, 2020

Attori di Beautiful scomparsi fino al 2023

Come detto in precedenza, sono diversi gli attori di Beautiful scomparsi nel corso della messa in onda della soap opera. Alcuni di questi hanno ricoperto ruoli marginali, altri sono apparsi in poche puntate. Ne riconoscete qualcuno? Ecco chi sono:

Lesley Woods : presente nel cast originale (dal 1987 al 1989), fu l’interprete di Helen Logan , matriarca della famiglia Logan, madre di Stephen Logan nonché nonna di Brooke (interpretata da Katherine Kelly Lang). L’attrice è venuta a mancare il 2 agosto del 2003 all’età di 92 anni;

: presente nel cast originale (dal 1987 al 1989), fu l’interprete di , matriarca della famiglia Logan, madre di Stephen Logan nonché (interpretata da Katherine Kelly Lang). L’attrice è venuta a mancare il 2 agosto del 2003 all’età di 92 anni; Fred Willard : ha interpretato John Forrester , fratello maggiore di Eric , dall’ottobre 2014 a giugno 2015. L’attore è morto il 15 Maggio 2020, aveva 86 anni;

: ha interpretato , , dall’ottobre 2014 a giugno 2015. L’attore è morto il 15 Maggio 2020, aveva 86 anni; Michael Tylo : attore americano apparso nella soap nel 2000 interpretando l’avvocato Sherman Gale per soli 6 episodi. Per Tylo fu l’ultimo ruolo televisivo interpretato, successivamente si ritirò dalle scene per insegnare cinema presso l’Università del Nevada. Il suo cognome può risultare familiare, la sua seconda moglie infatti è Hunter Tylo, la Taylor di Beautiful . È morto il 28 Settembre 2021 all’età di 72 anni;

: attore americano apparso nella soap nel 2000 interpretando l’avvocato per soli 6 episodi. Per Tylo fu l’ultimo ruolo televisivo interpretato, successivamente si ritirò dalle scene per insegnare cinema presso l’Università del Nevada. Il suo cognome può risultare familiare, la sua infatti è . È morto il 28 Settembre 2021 all’età di 72 anni; Austin Stoker è deceduto il 7 Ottobre 2022, all’età di 92 anni, per un’insufficienza renale. Dal 1991 al 1992 ha interpretato in Beautiful il personaggio di Mitchell “Mitch” Owens, ex marito di Ruthanne “Ruth” Owens, amica di Stephanie Douglas;

Unsung actor #AustinStoker died at 92. Stoker was known for his starring roles as Lt. Ethan Bishop in John Carpenter's Howard Hawks-inspired 1976 film, #AssaultonPrecinct13 and #BeneaththePlanetoftheApes. Blessings to his family….he's soaring with the Angels.#realbillduke pic.twitter.com/6qJOxN1PCE — Bill Duke (@RealBillDuke) October 10, 2022

I protagonisti di beautiful morti

Jacqueline Scott era presente nel cast originale della soap. Fu scritturata nel 1987 per interpretare il ruolo di Ruth Wilson , il capo di Beth Logan (all’epoca interpretato da Judith Baldwin ), mamma di Brooke. L’attrice si è spenta il 23 Luglio 2020 all’età di 89 anni, lottava contro un cancro ai polmoni;

era presente nel cast originale della soap. Fu scritturata nel 1987 per interpretare il ruolo di , il (all’epoca interpretato da ), mamma di Brooke. L’attrice si è spenta il 23 Luglio 2020 all’età di 89 anni, lottava contro un cancro ai polmoni; Eddie Mekka ha preso parte a soli 2 episodi di Beautiful interpretando nel 2005 il ruolo di Ministro di Las Vegas . È morto il 27 novembre 2021 all’età di 69 anni;

ha preso parte a soli 2 episodi di Beautiful interpretando nel 2005 il ruolo di . È morto il 27 novembre 2021 all’età di 69 anni; Ron Masak è deceduto il 20 ottobre 2022 all’età di 86 anni. Fu l’interprete nel 2015 del personaggio Scott, Big Bear Caretaker ;

è deceduto il 20 ottobre 2022 all’età di 86 anni. Fu l’interprete nel 2015 del personaggio ; John Gabriel interpretò nel 1991 il ruolo di Lloyd Bennett un fornitore di tessuti che ingelosì Saul, storico sarto di Sally Spectra. L’attore è morto l’11 Giugno 2021, all’età di 90 anni, ad annunciarlo la figlia attraverso il suo profilo instagram;

Interpreti di Beautiful scomparsi fino al 2023