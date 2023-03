A circa una settimana dall’annuncio della gravidanza, Alessia Cammarota torna a parlare del suo bambino arcobaleno e lo fa attraverso le voci dei figli, presto fratelli maggiori, questa volta i bambini di Aldo e Alessia hanno svelato il sesso del fratellino: sarà un maschietto!

Svelato il sesso del figlio di Alessia Cammarota

La pubblica rivelazione del sesso del figlio di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri è lontana, molto lontana dal classico “gender reveal party”, nessuna festa di rivelazione del colore del fiocco nascita, nessun mega palloncino nero boy or girl da far esplodere, niente fuochi d’artificio colorati o pupazzi giganti che si contendono il genere di nascita.

Alessia ha dato voce ai suoi figli e lo ha fatto coinvolgendoli in un annuncio importante (basti pensare alla curiosità che desta la notizia del sesso del nuovo bebè). In questo modo, quelli che stanno per diventare i fratelli maggiori hanno avuto il compito di presentare al mondo il bambino, ovvero di gestire un tassello chiave del percorso che sta conducendo alla nascita: l’annuncio del sesso.

Coinvolgere i fratelli maggiori nell’evento nascita

Coinvolgere i fratelli maggiori nell’evento nascita è estremamente importante: i bambini sentono di aver un ruolo attivo, di essere parte della crescita tangibile della famiglia. Del resto, alla stessa stregua del genitore, loro hanno bisogno di costruire per se stessi una nuova identità, quella di fratelli maggiori, per l’appunto.

Un bambino che entra in una famiglia già strategicamente organizzata intorno a dei fratelli o delle sorelle nasce come figlio e nasce come fratello, si inserisce ciò in più relazioni che interessano adulti e bambini con lui e tra loro. I bimbi così positivamente implicati non si sentiranno invasi dal neo-fratellino, perchè non sentiranno di perdere attenzione da parte dei genitori e nemmeno di perdere spazio di cura quotidiano, è fondamentale dare loro l’opportunità di incardinarsi nel nuovo ruolo e di costruire l’immagine ideale della nuova creatura che sta arrivando.

La scoperta del sesso del bebè è un momento intimo

Il modo in cui è stato svelato il sesso del figlio di Alessia Cammarota è, nella pratica di una famiglia alla terza nascita (ma anche alla seconda, alla quarta, eccetera), esattamente questo: l’opportunità di un coinvolgimento importante e pieno dei fratelli maggiori.

Visto così questo annuncio è il miglior gender reveal party che una mamma possa regalare ai suoi figli! È memoria di intimità a dimostrazione che i fratelli grandi aprono la strada al piccolino e preparano la sua accoglienza, lo fanno esattamente come mamma e papà, mossi dallo stesso intimo bisogno di costruire un nido intorno al nascituro.