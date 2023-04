Borse di Shein a meno di 20 euro: 10 idee regalo per la festa della mamma

È questo quel momento in cui tutti vanno alla ricerca del regalo perfetto per la festa della mamma, attenzione però a non spogliare di significato questa ricorrenza preziosa: il modo giusto per calarsi nei festeggiamenti del prossimo 14 Maggio è riflettere su quanto ogni mamma renda la vita più bella e fare dono alla propria madre di amore, positività e motivazione.

Idee regalo economiche per il 14 Maggio

L’idea regalo che stiamo per proporvi ha a che fare con la motivazione (frasi motivazionali per la festa della mamma; qual è la motivazione del regalo e della festa stessa; libri motivanti). Intendiamo parlarvi di questo molto più che del valore economico del regalo, infatti le nostre idee hanno a che fare col concetto di regalo come simbolo, molto meno con il bene materiale in sé.

Abbiamo selezionato alcune shopping bag e borse con frasi motivazionali (scegliendo tra quelle acquistabili in rete e a bassissimo costo), alle frasi vi proponiamo di associare un libro o una poesia, piuttosto che dei biscotti fatti in casa o semini da coltivare anche sul balcone, senza mai far mancare una lettera, un biglietto d’auguri per la festa della mamma.

Borse di Shein per la festa della mamma, quale scegliere

La borsa è uno degli oggetti più emblematici della femminilità, in alcune popolazioni le borse sono iconiche, in altre sono persino divenute simbolo di libertà. Per esempio in Papua Nuova Guinea il 24 Marzo 2006 il Bilum, borsa in vimini tipica delle donne papuane, divenne il simbolo di una importante marcia di rivendicazione dei diritti di genere, nonché della parità tra uomini e donne.

Inoltre, cosa meglio di una borsa può contenere un messaggio di libertà? La bag è quell’oggetto che la donna porta con sé allontanandosi da casa, regalandone una alla mamma, il messaggio vuole essere: “Siamo sempre con te, lontani ma vicini!”

Frasi motivazionali che fanno di queste shopping bag e borse regali perfetti per la festa della mamma

Abbiamo selezionato 10 borse Shein a meno di 20 euro ciascuna, ogni borsa o shopping bag porta la stampa di una frase motivazionale o un disegno o una iconografia legata alla mamma.

Cosa mettere dentro le borse di Shein – regalo per la festa della mamma

Per “costruire” il nostro regalo per la festa della mamma, soprattutto affinché l’idea del regalo passi al bambino come qualcosa di idealmente strutturato e cui si dà un valore non meramente materiale, possiamo associare:

dei biscotti fatti in casa per la festa della mamma che papà e bambini possono sfornare insieme;

che papà e bambini possono sfornare insieme; un biglietto scarica gratis e colora su cui riportare anche solo poche parole sincere o una poesia dedicata alla mamma;

su cui riportare anche solo poche parole sincere o una poesia dedicata alla mamma; dei semini di fiori di campo o di erbe aromatiche da coltivare in balcone o in giardino, per chi ha la fortuna di averne uno.

Biscotti per la festa della mamma

Vitadamamma vi propone una ricetta di biscotti facile facile e buona (ecco ingredienti, procedimento e ricetta completa dei nostri biscotti per la festa della mamma, pronti in poche mosse e in poco tempo: biscotti per la festa della mamma).

Una volta preparati metteteli in uno scatolino o in un barattolo di vetro e “nascondeteli” nella borsa che avrete scelto.

Se la vostra mamma ama la cucina ed è attenta alla sana alimentazione, accanto ai biscotti potete scegliere una delle raccolte di ricette più originali, studiate con profonda attenzione nutrizionale, colorate e sane di sempre: “La Mia Cucina Mediterranea” di Renata Bracale – IDELSON-GNOCCHI Editore (prezzo di copertina 24,95 euro).

Questo libro si apprezza a fornelli accesi, parlo per esperienza perché l’ho messo in pratica nella mia cucina… e, lo confesso, adoro il pollo in bianco con cipolle di Renata, ha conquistato tutti a casa mia. (Se siete curiosi e golosi, nel libro che infilerete nella borsa lasciate anche un appunto a pagina 108: “Mamma fammi provare questo pollo con cipolle!“)

Libro di ricette – idea regalo per la festa della mamma

Borse di Shein e libri per la festa della mamma

Con riguardo alla Shopping bag “Belive in Tomorrow” , al suo interno ci starebbe benissimo “It ends with us” di Collen Hoover (prezzo di copertina 15,10 euro – 9,99 euro nel formato Kindle). Un romanzo intenso che, senza fare spoiler, racconta l’esperienza della violenza domestica sotto un nuovo punto di vista in cui la donna non è semplicemente vittima dell’uomo ma in modo più complesso e profondo è fagocitata dall’amore. Quando arriva a smascherarlo, a smentirlo, a vederlo per quello che è, ovvero amore come forza distruttiva, la donna-vittima deve fare innanzitutto i conti con se stessa, con i sentimenti che nutre verso il proprio futuro, con le proprie aspettative. Questa nuova donna rinasce (anche come madre) rivisitando ogni priorità, ogni sogno infranto, ogni sentimento.

Nella mia preferita, la borsa “Keep Smiling & Happy everyday” , ovvero “Continua a sorridere e a essere felice ogni giorno”, nasconderei un libro da leggere in privato, con attenzione, senza sottovalutare nessuna storia: “Il rosmarino non capisce l’inverno” di Matteo Bussola – Einaudi Editore (prezzo di copertina 15,67 euro – 9,99 euro nel formato Kindle). Si tratta di un libro in cui ogni donna riesce a trovare se stessa recuperando anche solo un pezzetto del proprio spazio interiore nelle donne che si muovono e si intrecciano nelle pagine e nelle narrazioni del libro.

Dentro la borsa “Enjoy the little things” metterei, invece, “Stringimi Piano” di Irene Faranda – DeAgostini Editore (prezzo di copertina 14,89 euro -7,99 euro nel formato Kindle). Un romanzo che insegna come madri e figli siano intimamente legati sin da subito, sin da prima della nascita e come le rispettive fragilità si confondano mentre la vita genera forze inaspettate dalle piccole cose.

Diario della gravidanza – idea regalo per la festa della mamma per mamme in dolce attesa

Borse di Shein per mamme in dolce attesa

Per la mamma in dolce attesa quella giusta è la Borsa Shein da mamma “supereroe” e all’interno niente di più indicato che un diario di gravidanza. Tra tutti, “Baby on Board” di Vivida è uno dei più completi, profondi, avvolgenti e belli.

Biglietti per la festa della mamma scarica gratis e colora

Il biglietto è tutto! Cosa sarebbe un regalo per la festa della mamma senza l’opportunità di riflettere sull’amore e di manifestarlo? Ebbene può rendere concreta questa preziosa opportunità solo un biglietto di auguri per la festa della mamma, ovviamente scritto dal bambino quando è abbastanza grande per farlo o scritto da papà e figli in collaborazione quando sono ancora piccolini. Non comperate i biglietti d’auguri, realizzateli.

Vitadamamma vi mette a disposizione una gallery di biglietti di auguri per la festa della mamma scarica gratis e colora