Dolci festa della mamma: ricetta biscotti a cuore

Insieme ai miei bambini ho fatto le prove generali per confezionare tanti dolci regali da poter poi donare alla Festa della Mamma. Ho seguito la ricetta biscotti a cuore che vi propongo qui di seguito, un procedimento facile e veloce a prova di piccoli chef.

Regalo per la festa della mamma homemade

Non mi stancherò mai di ripeterlo: i migliori regali sono quelli fatti con il cuore. Ho sempre detto no ai regali costosi, no a quelli ricercati e di nicchia, per far felice la persona amata, in questo caso la mamma, basta il pensiero, ossia un dono pensato e fatto appositamente per lei.

Per realizzare questo tipo di regali non è necessario spendere ingenti somme di denaro bensì il proprio tempo, un bene dall’inestimabile valore.

“Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo può spendere” (Teofrasto).

Spendere il proprio tempo per un’altra persona significa donare a lei un pezzo della propria vita, momenti che, una volta trascorsi, non ci potranno più essere restituiti. Ed è proprio questo che rende unico e speciale il nostro regalo.

E se a tutto questo ci aggiungessimo anche la dolcezza e la bontà? Ne ricaveremo sicuramente degli ottimi biscotti da poter gustare insieme.

Ricetta biscotti a cuore: ingredienti

Per questa ricetta servono davvero pochi ingredienti e può essere realizzata con la collaborazione dei bambini, piccoli chef in erba che non si tirano mai indietro quando c’è da pasticciare. Tutto quello che vi occorre è:

250 gr di farina;

100 gr di zucchero;

125 gr di burro;

1 uovo;

6 gr di lievito per dolci;

scorza grattugiata di mezzo limone;

Nutella o una crema spalmabile a scelta (in alternativa la marmellata al gusto che preferite;

zucchero a velo.

Ricetta biscotti a cuore: procedimento

Tagliare il burro a pezzi a lasciarlo ammorbidire a temperatura ambiente per circa 10-20 minuti. Preparare l’impasto mettendo in una ciotola o in un mixer la farina, il burro tagliato, lo zucchero, l’uovo, il lievito e la scorza del limone.

Amalgamare il tutto velocemente (l’impasto va lavorato a freddo, manipolarlo troppo significa riscaldarlo più del dovuto) fino ad ottenere un panetto abbastanza liscio e compatto. Avvolgere quest’ultimo nella pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigo per almeno mezz’ora.

A questo punto non resta che preparare il dolce dono: noi abbiamo scelto di realizzare i biscotti rotondi con al centro un goloso cuore di Nutella.

Come preparare biscotti a cuore per la festa della mamma

Con l’aiuto di un mattarello, stendere la sfoglia dello spessore di 5 mm, ossia mezzo centimetro, e con l’aiuto di coppapasta o formine ricavare un numero pari di biscotti.

Nel mio caso ho tagliato dei biscotti rotondi utilizzando un bicchiere e li ho posizionati a coppie su una teglia rivestita con carta forno. Poi ho suddiviso le coppie in questo modo: un disco l’ho lasciato intero (sarà la base) mentre nel secondo vi ho inciso un piccolo cuore al centro con uno stampo di quella forma.

Nota per il lettore: questo procedimento può essere realizzato con varie formine per biscotti (cuore, stella, fiore, ecc.), l’importante è che se ne ritaglino sempre due (la base e la parte superiore ritagliata al centro).

Preparare dolci per la festa della mamma, ricetta biscotti a cuore

Dopo aver ritagliato tutti i biscotti, mettere la teglia in forno preriscaldato a 180° e cuocere i dolci per circa 15-20 minuti (il tempo varia a seconda del forno). I biscotti saranno pronti quando si coloreranno leggermente (la pasta non deve diventare scura).

Una volta sfornati, prendere il ripieno scelto (Nutella o marmellata) e spalmarlo sul biscotto intero, ossia quello che fungerà da base. Mettere sopra il biscotto ritagliato ed ecco pronto un goloso regalo da cuore ripieno. È possibile completare il tutto con una spolverata di zucchero a velo.

Ricetta biscotti a cuore, farcire i biscotti con il ripieno che si preferisce (in foto biscotti con marmellata di fragole)

Articolo originale 27 Aprile 2012 – Aggiornamento 18 Aprile 2023