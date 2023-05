Stefano De Martino e Belen Rodriguez diventano zii

L’annuncio è dei più lieti e riguarda la famiglia De Martino estendendosi, per diritto di amore, anche a Belen: la sorella dello showman e ballerino, Adelaide De Martino insieme al suo compagno Diego Di Domenico hanno annunciato via Instagram la gravidanza.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono prossimi a diventare zii e Santiago “cugino maggiore” in quella relazione speciale che si vive tra i figli dei fratelli.

L’annuncio della gravidanza di Adelaide De Martino

Non è dato sapere se la cicogna in arrivo porti un fagotto rosa o meno, ma di fatto l’annuncio della gravidanza di Adelaide De Martino è rosa e potentemente femminile, arriva nel giorno della festa della mamma e con parole che celebrano la forza delle donne: “Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri a mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”.

L’annuncio della gravidanza di Diego di Domenico, il papà, non è meno intenso e celebra dolcemente la maternità: “Oggi è un giorno speciale – ha scritto – dove tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli! E’ il primo anno che lo festeggi anche tu. Auguri amore mio, sono certo che sarai una mamma straordinaria”.

Chi è Adelaide de Martino, la sorella di Stefano De Martino

Per chi non lo sapesse, Adelaide è una Fashion blogger, classe 1995, che ha raggiunto la popolarità grazie a Instagram.