Oggi è morto Silvio Berlusconi, lascia cinque figli, nati da due matrimoni diversi, e 16 nipoti. Ma chi sono i figli di Silvio Berlusconi e cosa fanno nella vita?

Le mamme dei figli di Silvio Berlusconi

Prima di rispondere alla domanda relativa a nipoti e figli di Silvio Berlusconi, è bene chiedersi chi sono le due donne che lo hanno reso padre:

Elvira Lucia Dall’Oglio è stata la prima moglie di Silvio Berlusconi, si sposarono nel 1956, ed è la mamma di Marina e Piersilvio;

è stata la prima moglie di Silvio Berlusconi, si sposarono nel 1956, ed è la mamma di Marina e Piersilvio; Veronica Lario è la seconda moglie di Berlusconi, si conobbero nel 1980 e si sposarono nel dicembre del 1990, è la madre di Barbara, Eleonora e Luigi.

Se la storia d’amore con Elvira Lucia Dall’Oglio dura fino all’incontro con Veronica Lario, almeno come datazione, quella con Veronica, ivece, dura 19 anni.

Chi sono i figli di Silvio Berlusconi – Marina Berlusconi

Marina Berlusconi ha un altro nome anagrafico, che in pochi conoscono poiché i media la hanno sempre appellata solo come Marina: si chiama Maria Elvira. Classe 1966, si impegna nell’impresa familiare molto presto, lascia gli studi per concentrarsi sull’azienda e nel 1996 siede già sulla poltrona della vicepresidente di Fininvest. Pochi anni più tardi, nel 2005 ne diventa la presidente. Non è un caso che nei primi anni 2000 la rivista statunitense Fortune l’abbia citata tra le 50 imprenditrici donna più influenti al mondo.

Marina è mamma di due bambini: Gabriele, venuto al mondo nel 2002 e Silvio, nato nel 2003. Nel 2008 ha sposato Maurizio Vanadia, ex ballerino della Scala di Milano e papà dei suoi figli.

Chi sono i figli di Silvio Berlusconi – Piersilvio Berlusconi

Chi sono i figli di Silvio Berlusconi: Pier Silvio

Classe 1969, Piersilvio può essere definito, a pieno titilo, il volto di Mediaset, il che lo rende molto noto al grande pubblico. Come Marina, anche Piersilvio si è legato all’impresa familiare sin da giovanissimo: incomincia a gestire Publitalia nel 1992 e dal 2015 riveste un ruolo chiave in Mediaset, fu quello il suo primo anno da vicepresidente e amministratore delegato.

Da oltre 20 anni, Piersilvio è legato a Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo, dalla loro unione sono nati Lorenzo Mattia, nel 2010, e Sofia Valentina, nel 2015.

Prima della Toffanin, Piersilvio è stato legato alla modella Emanuela Mussida da cui ha avuto una bambina nel 1990: Lucrezia Vittoria. Di questa prima figlia di Piersilvio, che oggi è una donna, si sa poco nel rispetto della sua riservatezza. Tuttavia è noto che è mamma e quindi ha reso Piersilvio nonno a 52 anni e Silvio Berlusconi bisnonno, accadeva già nel 2021.

Chi sono i figli di Silvio Berlusconi: Barbara Berlusconi

Classe 1984, Barbara è la prima figlia di Veronica Lario e Silvio Berlusconi. Barbara ha avuto un ruolo chiave in Fininvest, nel cui consiglio di amministrazione entra già nel 2003, ma, soprattutto, ha rivestito l’importante incarico di amministratore delegato del Milan sino al momento in cui la squadra è stata venduta.

Nel 2010 consegue la laurea in filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele. È mamma di cinque figli nati da due storie d’amore:

dalla relazione con Giorgio Valaguzza sono nati Alessandro , nel 2007, e Edoardo , nel 2009,

, nel 2007, e , nel 2009, dalla storia con il suo attuale compagno, Lorenzo Guerrieri, sono nati Leone, venuto alla luce nel 2016, Francesco Amos, nel 2018, e Ettore Quinto, nel 2021.

Chi sono i figli di Silvio Berlusconi: Eleonora Berlusconi

Nata nel 1986, Eleonora si è formata all’estero, ha studiato presso la St. John University di New York. Oggi è mamma di tre bambini: Riccardo, Flora e Artemisia, nati dalla relazione con il modello inglese Guy Binns. La storia d’amore con Guy Binns è finita nella primavera dello scorso anno.

Eleonora non ha ruoli operativi in nessun consiglio di amministrazione, ma detiene quote azionarie negli affari di famiglia.

Chi sono i figli di Silvio Berlusconi: Luigi Berlusconi

Luigi non è un nome a caso, l’ultimo figlio di Silvio Berlusconi porta il nome del nonno paterno ed è nato nel 1988. Laureato alla Bocconi di Milano in Economia e finanza, dal 2007 si occupa della B.e.I. Immobiliare e ha altri importanti ruoli gestionali nelle imprese di famiglia

Luigi Berlusconi è due volte papà di Emanuele Silvio nato nel luglio 2021 e di Tommaso Fabio, nell’ottobre dell’anno scorso.