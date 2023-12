Albero di Natale disegno per bambini: attività casalinga da proporre ai bambini durante il periodo delle feste. Un gioco che permette loro di apprendere, sviluppare le loro abilità motorie e dare sfogo alla loro sconfinata fantasia.

Disegno: perché è così importante per i bambini

Il disegno è fondamentale per la crescita e l’apprendimento dei bambini. È una forma di comunicazione chiara e semplice che i piccoli possono sfruttare sin dalla prima infanzia, soprattutto quando non sanno ancora leggere e scrivere o quando non riescono ancora ad esprimersi bene con le parole.

Ma non solo! Disegnare contribuisce allo sviluppo della coordinazione occhio-mano e delle abilità motorie. Il bambino infatti è chiamato a tenere in mano la matita o i colori, facendo così lavorare i muscoli di dita, mano e polso. Questo esercizio gli permetterà, una volta giunto alla scuola primaria, di imparare a scrivere più velocemente senza affaticare eccessivamente la mano.

Perché è importante colorare

Come per il disegno, anche la sola azione di colorare su di un foglio bianco o un’immagine già impostata contribuisce alla crescita delle abilità motorie del bambino.

I limiti dati dalla pagina bianca o dai contorni del disegno stampato (proprio come il nostro albero di Natale da colorare per bambini) insegnano ai piccoli in età prescolare a rispettare quelli che un giorno saranno i “confini” di scrittura (i righi o i quadretti di un quaderno ad esempio).

Altrettanto importante ma poco valutato è invece l’aspetto emotivo. Colorare infatti favorisce il rilassamento della mente e aiuta a combattere lo stress. Utile anche per mamma e papà (esistono molti Mandala per adulti), colorare consente di liberare le proprie emozioni, trasferirle su di un foglio e osservarle con maggiore consapevolezza.

Albero di Natale disegno per bambini da colorare

Per i motivi qui sopra esposti, Vita da mamma vi propone alcuni disegni di alberi di natale per bambini da poter colorare tutti insieme e trasformarli in ciò che si vuole:

semplici disegni da appendere,

segnaposti natalizi;

cartolina di auguri natalizia;

regalo personalizzato per i nonni o gli zii.

I primi tre disegni rappresentano degli alberi di Natale semplici che il bambino potrà arricchire con gli addobbi che preferisce, disegnandoli o incollandoci sopra adesivi o ritagli.

Albero di Natale semplice, disegno per bambini – Vitadamamma© Albero di Natale semplice, disegno per bambini – Vitadamamma© Albero di Natale semplice, disegno per bambini – Vitadamamma©

Questi invece gli alberi di Natale addobbati disegnati per Vita da mamma da mamma Silvia e dall’artista Angela Pinto.