Kate Middleton riappare in pubblico in una Londra in festa per la celebrazione del Trooping the Colour, la tradizionale parata organizzata ogni anno per celebrare il compleanno pubblico, ma non anagrafico, del sovrano.

Il mondo intero aspettava esattamente lei e il suo ritorno. La gioia degli inglesi è stata palpabile, dopo sei mesi di assenza dalla scena pubblica hanno riavuto la loro Principessa!

Kate Middleton riappare in pubblico: la partecipazione al Trooping the Colour

La presenza di Kate al Trooping tha Colour è stata annunciata solo last minute e non era scontata. La Casa Reale ha lasciato piena libertà alla Principessa, che sta combattendo contro il cancro, di decidere se tornare in pubblico o meno. Kate c’è stata, pure se fragile e dimagrita, ha sorriso, salutato e vestito il suo ruolo di Principessa al fianco di William e dei loro bambini.

Il Trooping the Colour di Kate Middleton

La parata è solenne, si tratta di una marcia animata da oltre 1.400 ufficiali e soldati, 200 cavalli guidati dagli uomini in uniforme e oltre 400 musicisti.

Carlo III come Kate, Re e Principessa accomunati dalla difficile battaglia contro il Cancro

Carlo III ha 75 anni e lo scorso inverno ha reso pubblica la sua battaglia contro il cancro, nello stesso periodo anche Kate è stata vittima di una forma di cancro e anche per lei ha avuto inizio un lungo periodo buio. La situazione di Kate è subito apparsa più preoccupante rispetto a quella di Re Carlo. Al punto che sino ad oggi la Principessa è mancata dalle scene pubbliche.

Kate non appariva in pubblico dal 25 dicembre 2023, in quell’occasione aveva preso parte ad un’altro evento ufficiale, la tradizionale messa di Natale nella chiesa di St Mary Magdalene vicino a Sandringham House, nel Norfolk.

Il 22 marzo è stato il giorno del terribile annuncio del cancro

In occasione della celebrazione del Trooping the Colour, Kate, vestita di bianco e con grande cappello, proprio come si usa in queste circostanze, è apparsa dimagrita ma sorridente. Possiamo dire che è stata accompagnata dai suoi tre figli George, Charlotte e Louis, più che dire che lei stessa li abbia accompagnati; ciò perché si è percepita la forza e la fierezza che Kate trae dalla famiglia.

La Principessa e i bambini erano in carrozza mentre il marito, William, era a cavallo insieme ai due fratelli del Re, Edoardo e Anna.

Kate Middleton presenzia di nuovo ad un evento pubblico, i dettagli

La famiglia reale ha salutato i sudditi dal balcone di Buckingham Palace e il nome di Kate è stato urlato dalla folla a gran voce. Negli 8 minuti in cui i reali Ono rimasti sul balcone tutti gli occhi erano per Kate e le voci del popolo si alzavano per lei.

Come si è vestita Kate Middleton

Il vestito indossato da Kate è un abito bianco Jenny Packham, ricorda molto quello che la Principessa aveva già sfoggiato nei giorni dell’incoronazione di Carlo per incontrare i sudditi a Buckingham Palace. In realtà il vestito sembra essere proprio lo stesso, rimodernato e impreziosito. Se così fosse potrebbe essere una scelta in un omaggio al Re nella continuità di un percorso partito dalla presa in carico della Corona.

Come è solita fare, Kate riutilizza gli abiti importanti dando esempio di parsimonia, filosofia green e rispetto. In questo caso specifico l’abito ha subito l’aggiunta di un grande fiocco, poco sotto la spalla; la revisione della cintura; ed è stato valorizzato da un prezioso accessorio: il cappello di Philip Treacy ( modista irlandese e firma molto apprezzata dalle donne della nobiltà britannica).

Appuntata sul petto di Kate la spilla delle Irish Guards di cui è diventata colonnello, a lustro del suo ruolo e dei suoi impegni istituzionali.

Come si è truccata

Il trucco di Kate risulta più evidente del solito, certamente ne mascherare la stanchezza. La principessa conserva il suo stile nella scelta dell’acconciatura, raccoglie i capelli nel suo tradizionale chignon basso, lo stesso che predilige spesso per le occasioni formali.

Le insinuazioni sul giorno precedente alla parata

C’è chi sostiene che tra Kate e Re Carlo vi sia stato un confronto aperto sulla partecipazione della Principessa alla parata. Forse Kate temeva di rubare la scena al sovrano, ma, a quanto trapela dalle indiscrezioni di palazzo, lui stesso l’ha incoraggiata a esserci. Sta di fatto che proprio sul balcone, il re l’ha voluta accanto a lui.

In verità chi è riuscito a rubare la scena a tutti, ancora una volta, è stato il piccolo Louis, 6 anni. Il bimbo si è cimentato nelle sue solite smorfie, in grandi sbadigli e balletti durante la lunga coreografia militare. A più riprese, sembra che la sorella maggiore lo riprenda e il labiale della piccola principessa suggerisce un tono autoritario. A giudicare dai video, la sorella potrebbe averlo sgridato con parole simili a: “Smettila e segui la parata!”.

👑 Prince Louis dancing on balcony



The prince seems to keeping himself well entertained by his surroundings as he waits with the Princess of Wales for the Red Arrows flypast



Follow the latest from #TroopingtheColour👇https://t.co/OPSgLeLNF4 pic.twitter.com/ohuBqoizdM — The Telegraph (@Telegraph) June 15, 2024

Kate Middleton in pubblico, la rivedremo presto?

La principessa del Galles ha fatto sapere che il suo auspicio è di riuscire a prendere parte ad alcuni altri impegni ufficiali durante l’estate. Kate vuole esserci, ma è innegabile che debba fare i conti con la sua salute. I più l’attendono a Wimbledon, torneo di tennis che Kate ama, non dimentichiamo che lei stessa è una giocatrice. Potrebbe anche presenziare alla visita di Stato dell’imperatore del Giappone prevista per la fine del mese.