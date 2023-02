Disegni San Valentino da stampare e colorare

Insegnamento e gioco rappresentano un binomio perfetto quando si vuol spiegare qualcosa ad un bambino. Questi ultimi infatti necessitano di esempi semplici ed elementari che gli permettano di comprendere meglio i concetti. A tal proposito Vitadamamma vi propone alcuni disegni San Valentino da stampare gratis e colorare da proporre ai propri figli per illustrare loro il concetto di amore.

San Valentino la festa dell’amore

Il 14 febbraio è il giorno in cui si festeggia San Valentino, ossia la festa degli innamorati per antonomasia o, volendo darle un significato ben più ampio, una festività dedicata all’amore e a coloro che si amano.

Tendenzialmente questa giornata viene dedicata principalmente alle persone che hanno un legame sentimentale (fidanzati, sposi, conviventi, ecc.) ma, come ben sappiamo, l’amore può avere tante e diverse forme. Ai nostri figli insegniamo l’amore incondizionato di mamma e papà, il profondo affetto dei loro familiari (nonni, zii, ecc.), nonché l’attaccamento, che spesso diventa predilezione, nei confronti dei propri amici a 4 zampe.

Dopotutto i bambini sono sempre circondati dall’amore, sin da quando sono nella pancia della loro mamma, cullati dal battito del suo cuore e coccolati dalla voce del papà che dolcemente sussurra loro attraverso la pancia.

Disegni San Valentino da stampare: tema Disney

Tenendo conto di quanto appena detto, diventa del tutto naturale permettere anche ai piccoli di festeggiare il giorno di San Valentino, consentendo loro di dare forma all’amore.

Come detto in precedenza, uno dei modi più semplici per spiegare loro il concetto dell’amore è attraverso il gioco. La matita di DesertClaw ha realizzato per Vitadamamma alcuni disegni a tema Disney, e non solo, che possono aiutare il genitore a coinvolgere i piccoli in una sorta di gioco-studio.

Per i disegni abbiamo scelto alcuni tra i personaggi più conosciuti tra i bambini, quelli che imparano ad apprezzare e ad amare attraverso la televisione.

Ed ecco Topolino che porge un dolce e gustoso regalo alla sua amata Minnie.

Disegni San Valentino da stampare e colorare gratis: Topolino e Minnie – Photo credit: Vitadamamma©

Non potevano mancare Paperino e la sua Paperina, entrambi avvolti in un tenero abbraccio, un gesto d’affetto che i nostri figli spesso ripetono con le persone che amano.

Disegni San Valentino da stampare e colorare gratis: Paperino e Paperina – Photo credit: Vitadamamma©

Un originale cuore, altro simbolo dell’amore, per Bugs e Lola Bunny, i conigli innamorati disegnati per la Warner Bros.

Disegni San Valentino da stampare e colorare gratis: Bugs e Lola Bunny – Photo credit: Vitadamamma©

Quando si parla d’amore non si può non parlare di famiglia, come quella composta da Fred e Wilma Flintstone che in questo disegno stringono la loro piccola Ciottolina e il loro cucciolo Dino, l’inseparabile dinosauro da compagnia.

Disegni San Valentino da stampare e colorare gratis: famiglia Flintstone – Photo credit: Vitadamamma©

Articolo originario 13 Febbraio 2013 – Aggiornamento 9 Febbraio 2023