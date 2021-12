Addobbo fai da te per bambini piccoli, scarica e colora /

Scarica e colora il nostro animaletto di Natale, ti mostriamo come trasformarlo in un addobbo per il tuo albero. Vita da Mamma l’ho pensato e realizzato per i bambini in età prescolare: forme morbide, spazi ampi e contorni semplici da seguire.

Clicca qui per scaricare ora l’ebook gratuito con i modelli del tutorial.

