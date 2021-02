Settimo Cielo è stata una serie televisiva statunitense trasmessa negli USA dal 1996 al 2007 (in Italia è andata in onda dal 1998 al 2009) e composta da ben 11 stagioni, per un totale di 243 episodi.

I personaggi principali, indiscussi protagonisti del telefilm, erano i membri della famiglia Camden formata dal capofamiglia il reverendo Eric Camden, un pastore protestante, sua moglie Annie ed i loro 7 figli: Matt, Mary, Lucy, Simon, Ruthie e i gemelli Sam e David, nati nel corso della terza stagione.

A distanza di 25 anni dalla messa in onda del primo episodio, ecco come sono oggi gli attori del cast originale.





Settimo Cielo: come sono oggi gli attori della serie tv.

Indimenticabili protagonisti, pur continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo, non tutti gli attori protagonisti della serie televisiva hanno avuto altrettanto successo con i loro lavori successivi. Alcuni sono infatti rimasti ancorati ai personaggi della famiglia Camden, altri invece si sono accontentati di ruoli minori dividendosi tra piccolo e grande schermo.

1. Reverendo Eric Camden – Classe 1947, Stephen Collins, attore interprete del reverendo Camden, ha proseguito la sua carriera di attore dividendosi tra il cinema (i suoi ultimi film sono Blood Diamond del 2006 e I tre marmittoni del 2012) e le serie tv (Law & Order, Private Practice, No Ordinary Family, ecc.).

Contrariamente al personaggio interpretato in Settimo Cielo, Collins si è sposato due volte, la prima con Marjorie Weinman (1970 – 1978), la seconda con l’attrice Faye Grant (1985 – 2015) dalla quale ha avuto una figlia, Kate, nata nel 1989.

Accantonato il successo dovuto al famoso telefilm, la carriera dell’attore ha avuto un’improvvisa battuta d’arresto dovuta alle pesanti accuse di pedofilia. Nel 2014 infatti la seconda moglie lo ha accusato di abuso di minori, una confidenza che la donna aveva ascoltato e registrato durante una seduta di terapia di coppia.

2. Annie Camden – è stata la mamma per eccellenza. Fedele compagna del reverendo, ha dovuto gestire i suoi 7 figli, destreggiandosi contemporaneamente tra i drammi adolescenziali e le relazioni dei figli maggiori e la necessità di cure richieste da quelli minori. Ad interpretarla l’attrice americana Catherine Hicks, classe 1951, che ha iniziato la sua carriera dividendosi tra teatro e televisione.

Oggi la Hicks prosegue la sua carriera di attrice prendendo parte per lo più a film tv mentre nel privato ha assunto diversi impegni sociali e si è fatta portavoce di diverse campagne tra cui quella sull’abuso e l’uso improprio di farmaci da prescrizione.

Dal 1990 è sposata con il special effects make-up artist Kevin Yagher da cui ha avuto una figlia, Caitlin, nel 1992.

3. Matthew “Matt” Camden – classe 1974, l’attore Barry Watson deve molto del suo successo al ruolo di Matt, al punto da non abbandonare lo show neanche quando è sopraggiunta la malattia.

Nel maggio del 2002 infatti gli è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin (tumore del sistema linfatico) che l’ha costretto ad allontanarsi provvisoriamente dal set per sottoporsi alle dovute cure. Il suo personaggio infatti compare in modo costante solo fino alla sesta stagione, dopodiché Watson prenderà parte alle stagioni successive in modo sporadico. Non compare invece nell’undicesima ed ultima stagione.

Oggi prosegue la sua carriera di attore dividendosi tra cinema e televisione.

4. Mary Camden – aspirante campionessa di basket, Mary si rivela essere la “pecora nera” della famiglia, un’adolescente irrequieta e ribelle che provoca non pochi problemi e dispiaceri ai suoi genitori. Il personaggio è interpretato da Jessica Biel, attrice e modella nonché moglie del cantautore Justin Timberlake (la coppia è sposata dall’ottobre del 2012) dal quale ha avuto 2 figli: Silas (2015) e Phineas (2020).

Tra i protagonisti di Settimo Cielo, Jessica Biel è l’attrice ad aver avuto più successo, tra i suoi lavori cinematografici The Illusionist, Next, Total Recall e Hitchcock.





5. Lucy Camden-Kinkirk – terzogenita dei Camden, è interpretata dall’attrice americana Beverley Mitchell (1981) la cui vera passione era cantare musica country.

Dopo il successo ottenuto grazie alla serie tv, l’attrice si è divisa tra la musica – nel 2006 ha registrato il suo primo album “Beverley Mitchell” uscito nel 2007 – e la recitazione (La vita segreta di una teenager americana, Hollywood Darlings).

Il 1° ottobre del 2008 la Mitchell ha sposato il suo fidanzato storico, il contabile Michael Cameron, in Italia, per l’esattezza il fatidico “Sì” è stato pronunciato a Ravello, sulla Costiera Amalfitana; a fare da damigelle alla sposa le sue “sorelle” di Settimo Cielo, le attrici Jessica Biel e Mackenzie Rosman.

La coppia ha avuto tre figli:

Kenzie Lynne Cameron nata il 28 marzo 2013;

Hutton Michael Cameron nato il 28 gennaio 2015;

Mayzel Josephine Cameron nata nel luglio 2020.





6. Simon Camden – classe 1985, l’attore David Gallagher ha interpretato il ruolo di Simon, apparso solo fino alla decima stagione di Settimo Cielo.

Enfant prodige dello spettacolo – ha iniziato all’età di 2 anni recitando in diversi spot televisivi – nonostante la sua giovane età Gallagher ha una ricca carriera d’attore alle spalle. Ha infatti preso parte ad altri telefilm famosi tra cui: CSI: Miami, Bones, Numb3rs, Smallville, The Vampire Diaries, Criminal Minds, S.W.A.T., CSI.

Gallagher è un attivo sostenitore, nonché portavoce, della Cure Autism Now (CAN), un’organizzazione composta da medici, genitori e scienziati con l’obiettivo comune di trovare trattamenti efficaci che possano prevenire o curare l’autismo e i disturbi ad esso correlati.

7. Ruthie Camden – la piccola e dolce Ruthie, la più piccola in casa Camden prima dell’arrivo dei gemelli, è interpretata dall’attrice americana Mackenzie Rosman.

Classe 1989, la Rosman si è divisa tra la recitazione e le corse di salto ad ostacoli alle quale partecipa insieme al suo cavallo Mentos Junior.

L’attrice è inoltre impegnata nella raccolta fondi per la Cystic Fibrosis Foundation, un’organizzazione non-profit statunitense che fornisce informazioni e finanzia la ricerca sulla fibrosi cistica (FC). Tale interesse è dovuto al legame tra l’attrice e la sorella acquisita Katelyn Salmont. Quest’ultima, nata nel 1986, ha convissuto con la fibrosi cistica fino al natale del 2008, quando è deceduta per una polmonite.





8. Samuel “Sam” e David Camden – inizialmente interpretati da tutti e 4 i gemelli Brino – Lorenzo, Nikolas, Myrinda e Zachary Brino nati il 21 settembre del 1998 – il ruolo di Sam e David, gli ultimi nati della famiglia Camden, è stato poi definitivamente affidato a Lorenzo e Nikolas.

Settimo Cielo è stato il loro unico successo come attori; una volta conclusa la serie infatti, i genitori dei gemelli decisero di dar loro un’educazione “normale”, allontanandoli dallo show business pur non escludendone un successivo ritorno.

Il destino però ha deciso di separare i fratelli nel marzo del 2020 quando Lorenzo Brino è deceduto in seguito ad un incidente stradale. Aveva solo 21 anni.

Articolo originale pubblicato il 17 Ottobre 2014