Gravidanza, parto e maternità sono eventi che cambiano la vita di una donna. Questi periodi così pieni di sensazioni, attese e paure possono essere accompagnati dalla preghiera delle mamme. Nulla vieta però che una madre possa rivolgersi spontaneamente a Dio oppure che possa coinvolgere le persone amate o gli altri componenti della famiglia in questo momento di riflessione.

Le preghiere per le aspiranti mamme

A volte l’attesa del test positivo può essere lunga e una donna può sentire la necessità di affidare il suo desiderio di maternità a Dio e di chiedere l’intercessione degli Angeli e dei Santi. La preghiera delle mamme che cercano una gravidanza dona speranza, sostegno e conforto nell’attesa del concepimento o nell’eventuale percorso per realizzarla.

Una donna che vuole diventare mamma può rivolgersi all’Arcangelo Gabriele, conosciuto come patrono dei lavoratori nelle comunicazioni proprio per il suo ruolo nel Vangelo: fu lui a comparire a Maria per annunciarle che sarebbe stata la mamma di Gesù e sembra che sia sempre lui che apparve in sogno a Giuseppe per fugare i suoi dubbi su Maria dopo il concepimento ad opera dello Spirito Santo.

Arcangelo Gabriele, ti prego di sostenermi con la tua energia vigorosa per la nascita di un bambino e di accompagnarmi durante tutte le tappe di questo cammino. aiutami a mantenere la fiducia, qualunque cosa accada durante questo periodo. Ti ringrazio!

Un’aspirante mamma può rivolgere la sua preghiera anche alla Santa Vergine Maria, madre di Gesù e madre di tutti gli uomini. Chi meglio di lei può intercedere per la grazia di un figlio?

Vergine carissima, ho così tanto amore da dare e desidero condividerlo con un figlio. Ti ringrazio per la tua intercessione nel concepire un bimbo. Invoco la tua guida affinché io possa compiere quei passi che mi porteranno a concepire e a dare alla luce un figlio o una figlia sana. Grazie. Amen.

Oppure ci si può rivolgere direttamente a Dio Padre.

Padre dolcissimo,

abbiamo così tanto amore da offrire, e mio/mia marito/moglie ed io vogliamo condividere questo amore con un bambino. A Te e agli angeli chiediamo di aiutarci a concepire. Ti prego, manda nella nostra vita una delle tue anime radiose e liete, e fa sì che diventi nostro figlio. Grazie.

Intercessione dei Santi per il dono di un figlio

Anche i Santi possono intercedere per noi per il ricevimento di una grazia. In particolare per il dono di un figlio non si può però ignorare Sant’Anna, madre di Maria e nonna di Gesù. Infatti è considerata protettrice delle donne incinte: grazie alla sua assidua preghiera, le comparve un angelo per annunciarle la grazia di una gravidanza nonostante la tarda età sua e del suo sposo. Anna ebbe una figlia, Maria, di cui tutto il mondo avrebbe parlato per sempre.

Nessuno come Te può capire il desiderio di maternità che brucia nel cuore di donna. Tu, o Sant’Anna, hai avuto la gioia di portare nel grembo la figlia Immacolata, la donna scelta da Dio come culla del Mistero: la tua maternità è stata crocevia della Salvezza. O Sant’Anna, la tua intercessione di Madre si unisca a quella di Maria, tua Figlia, per ottenere il dono di una creatura nei cui occhi possa vedere il sorriso del Creatore e sentire la benedizione dell’Eterno. O Sant’Anna, raccogli il gemito delle donne, l’attesa delle spose, la speranza delle mamme e, insieme a Maria, consegna a Gesù l’invocazione di una Pentecoste sulle famiglie per ritrovare l’amore divino nell’amore umano. Sant’Anna, sposa e mamma benedetta, prega per noi, prega per tutte le mamme e per tutte le famiglie del Mondo!

Uomo di scienza, medico dei poveri Giuseppe Moscati fu chiamato santo dai suoi pazienti prima ancora della morte giunta a soli 46 anni. Mise le sue competenze a disposizione dei suoi concittadini meno abbienti, spesso gratuitamente. La sua statua, sita a Napoli nella chiesa del Gesù Nuovo, è meta di pellegrinaggi per richiedere grazie e intercessioni soprattutto per questioni di salute. Questa la preghiera delle mamme a lui rivolta:

O San Giuseppe Moscati, ti supplico d’intercedere per me presso Dio, padre e autore della vita, perché mi conceda la gioia della maternità. Se un figlio è dono di Dio, fa’ che possa ricevere questo dono e ottenerlo dalla divina Provvidenza. Come più volte, nell’Antico Testamento, alcune donne si rivolsero a Dio e nonostante le negative previsioni lo ringraziarono, perché ebbero il dono di un figlio, così io, divenuta madre, possa presto venire in visita alla tua tomba per glorificare Dio insieme a te e ringraziarlo per tanta benevolenza. Amen. Le preghiere delle mamme in attesa riflettono l’attesa e i timori per questo importante periodo

La preghiera delle mamme in attesa

La scoperta di una gravidanza e i nove mesi successivi possono essere molto faticosi per una mamma in attesa. I continui esami, i controlli medici richiesti e i risultati non sempre comprensibili possono destabilizzare e far preoccupare una donna incinta. In aggiunta, ogni mamma avrà pensieri, aspettative, paure per quello che è uno dei più grandi cambiamenti della propria vita e nella propria famiglia.

La preghiera in questo momento è accoglienza, aiuto, sostegno, riflessione, riconoscimento e accettazione delle proprie paure e dei propri limiti.

Santa Rita da Cascia è una santa conosciuta e venerata. Pur avendo riconosciuto la vocazione alla vita religiosa fin da bambina, acconsentì al volere dei genitori e sposò giovanissima un uomo brutale e iracondo da cui ebbe due figli maschi. Ancor prima di compiere 30 anni, suo marito venne ucciso. Dopo meno di un anno anche i figli persero la vita. Rita decise quindi di seguire la sua iniziale vocazione dedicando la sua vita alla preghiera. Fu talmente coinvolta dalla Passione di Gesù che pregò di poter condividere parte del dolore inflitto al Figlio di Dio. La storia narra che negli ultimi anni di vita il suo desiderio venne esaudito e ricevette una delle spine della corona di rovi sulla fronte che le portò sofferenza fino alla morte.

A lei, chiamata Avvocata dei casi impossibili, ci si può rivolgere per chiedere sostegno in ogni fase della propria vita: subito dopo il matrimonio per formare una famiglia cristiana, nei casi che sembrano senza soluzione, durante la gravidanza e per i propri figli. Questa la preghiera delle mamme:

Alla tua nascita, o Santa Rita, avesti il nome simbolico di una gemma e di un fiore. Guarda con amorevolezza me che sto per divenire mamma. Anche tu divenisti mamma di due figli, che amasti ed educasti come soltanto una santa mamma può fare. Prega perché il Signore mi conceda la grazia del bimbo, che con mio marito attendiamo come dono del cielo. Fin d’ora lo offriamo al Sacro Cuore di Gesù e di Maria e l’affidiamo anche alla tua protezione. Si compia nella gioia il miracolo di una vita nuova e benedetta da Dio.

Preghiera a Sant’Anna per la protezione nell’ora del parto

Uno dei momenti più attesi e fonte di preoccupazione durante la gravidanza è il termine. Insieme ai racconti di altre mamme, film, scene in tv, il momento del parto è anche accompagnato da tanti “non detti” risultato di una cultura che considera questo avvenimento esclusivo e poco condiviso, un qualcosa di cui “è bene non parlare”. Inoltre è il momento in cui la mamma vede per la prima volta il proprio bimbo che ha imparato a conoscere nelle precedenti settimane. È uno dei momenti di cambiamento tangibile nella storia di una donna. È normale in questo momento sentire il bisogno di affidare se stesse e il proprio nascituro alla preghiera e all’intercessione dei santi.

Sant’Anna, in Te si è compiuto il sogno di ogni mamma: Tu sei stata felice a motivo della Tua figlia, che è la donna benedetta fra tutte le donne della terra. Sant’Anna, accompagnami in questo tempo di attesa affinché la vita sbocciata nel mio grembo senta la gioia grande del mio cuore e l’affetto del padre e di tutta la famiglia. Sant’Anna, diventare mamma è una grande missione, diventare mamma è un meraviglioso impegno: preparami, accompagnami, guidami proteggimi nell’ora trepidante del parto. Sant’Anna, la creatura che cresce sotto il mio cuore l’affido a Te, la consegno a Maria: insieme al mio sposo, fa’ che diventiamo una culla bella di amore vero affinché in noi si senta che c’è Dio, vera ricchezza della casa e unica gioia dei figli. Amen.

Preghiera delle mamme per una buona gravidanza

Oltre alla madre della mamma di Gesù, si può richiedere un’intercessione anche ad un altro “santo medico”, San Riccardo Pampuri. Anch’egli medico dei poveri, visse svolgendo la sua professione come missione di carità, tanto da divenire frate presso la comunità dei Fatebenefratelli. Il primo miracolo dopo la sua morte riguardò un bimbo di 10 anni a cui i medici avevano diagnosticato la perdita di un occhio. Il padre del bambino mise tra le bende un’immagine del non ancora santo e la mattina dopo l’occhio risultò completamente guarito contro ogni pronostico.

Ricorro alla tua intercessione, o San Riccardo Pampuri, per affidare a te il bambino che Dio mi ha mandato, che ancora vive della mia stessa vita e di cui io avverto la presenza con immensa gioia. Custodiscilo tu e quando dovrò darlo alla luce sii accanto a me per aiutarmi e sostenermi. Appena lo stringerò tra le mie braccia ringrazierò Dio per questo dono immenso e lo affiderò ancora a te perché cresca sano nel corpo e nello spirito, sotto la tua protezione. A cosa serve pregare: il senso della preghiera spiegato a mamme e bambini Santo delle culle e delle partorienti, San Domenico Savio è il più giovane santo non martire, morì a soli 14 anni. Fu allievo di Don Bosco, da cui ricevette la “ricetta” per la santità da lui tanto desiderata: allegria, osservare i doveri di studio e di preghiera, far del bene agli altri. Formò la Compagnia dell’Immacolata, cioè un gruppo di ragazzi impegnati a far del bene insieme. Una delle sorelle del ragazzo rivelò che Domenico fece visita alla madre incinta, quando questa ebbe gravi difficoltà nella gravidanza; il figlio l’abbracciò e le legò al collo un nastro a cui era attaccato un fazzolettino di seta cucito ad abitino. La donna si sentì meglio e la gravidanza si concluse regolarmente senza complicazioni.

A lui si può chiedere intercessione per le preghiere delle mamme in gravidanza.

O Dio, che a S. Domenico Savio, allievo di S. Giovanni Bosco e prediletto di Maria, hai concesso di proteggere le Mamme nei rischi e nelle sofferenze della loro missione, concedi per sua intercessione, la sospirata grazia della Maternità. Con tutta fiducia di chiedo questo grande dono, interponendo l’intercessione di Maria, Tua e nostra Madre, e di S. Domenico Savio, patrono delle Culle e delle Mamme. Amen.

Sante che accompagnano la preghiera delle mamme in attesa

Tra le sante protettrici della gravidanza non si può dimenticare Gianna Beretta Molla, santificata nel 2004. Pediatra cattolico visse la sua professione come una missione. Al secondo mese di gravidanza scoprì di avere un fibroma all’utero: scelse per la vita di sua figlia, affidandosi alle preghiere e alla Provvidenza. Morì una settimana dopo aver dato alla luce una bimba a 39 anni, nel 1964.

Nel 2000, una mamma si trovò in una situazione estremamente critica: a sole 16 settimane perse tutto il liquido amniotico e l’unica soluzione possibile era l’interruzione di gravidanza. La donna si oppose fermamente all’intervento e affidò la sua bambina alla preghiera, chiedendo l’intercessione all’allora beata e facendo voto di chiamarla Gianna. La bambina nacque a 32 settimane di soli 1800 g, venne chiamata Gianna Maria e non riportò nessuna conseguenza nonostante la criticità della gestazione.

A Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe sono spesso rivolte preghiere dalle mamme in attesa. Si narra che avesse il dono della profezia e che provasse ella stessa i dolori della Passione di Cristo. Per alleviare le sofferenze sedeva spesso su una sedia tuttora conservata. Chi vuole richiedere una grazia per sua intercessione è solito sedercisi sopra e pregare. Questo luogo di culto si trova a Napoli, nei Quartieri Spagnoli e le donne incinte possono pregare così.

Signore ti prego con amore per questa dolce speranza che racchiudo nel mio seno;

Ti ringrazio umilmente per avermi scelta strumento del tuo amore.

In questa attesa aiutami a vivere in continuo abbandono alla tua volontà

Concedimi un cuore puro, forte, generoso.

A Te offro le preoccupazione che già mi rendono inquieta: ansie, timori desideri per la creatura che ancora non conosco.

Fà che nasca sana nel corpo, allontana da lei ogni male fisico e ogni pericolo per l’anima.

O Maria, tu che conosci le ineffabili gioie di una maternità santa,

ottienimi un cuore capace di trasmettere una fede viva e ardente,

santifica la mia attesa, benedici questa lieta speranza mia e del mio sposo. Amen.

Non si deve essere per forza sole nella preghiera, si può condividere un momento di silenzio con le persone amate, in cui ognuno affida i propri pensieri alla preghiera.

Le preghiere delle mamme

Una donna che diventa mamma sente su di sé pressioni e responsabilità dovute al suo importantissimo ruolo nella vita dei propri figli. Una mamma ha mille sfaccettature: sente di dover essere paziente, ferma, accogliente, presente, essere garante di gioia e felicità per le proprie creature.

Può essere di conforto e sollievo chiedere aiuto e sostegno con la preghiera, sia per la quotidianità che nelle difficoltà. Santa Rita può anche in questo caso intercedere affinché le mamme possano trovare forza e coraggio nello svolgere il loro importantissimo ruolo.

O Vergine immacolata, madre di Gesù e madre mia, per intercessione di Santa Rita, aiutami nella dolce e grave responsabilità di essere mamma. A te affido, o Madre, i figli che amo tanto e per cui trepido, spero e gioisco. Insegnami a guidarli come Santa Rita, con mano sicura per la via di Dio. Rendimi tenera senza debolezze e forte senza durezze. Ottienimi quella amorosa pazienza che non si stanca mai e tutto offre e sopporta per la salvezza eterna delle sue creature. Aiutami, o Madre. Forma il mio cuore a immagine del tuo e fa’ che i miei figli vedano in me un riflesso delle tue virtù, affinché, dopo aver imparato da me ad amarti e a seguirti in questa vita, giungano un giorno a lodarti e benedirti in cielo. Maria, regina dei Santi, disponi per i miei figli anche la protezione di Santa Rita.

Preghiera per una mamma

Non devono essere solo le mamme a pregare per se stesse. Chiunque crede in Dio infatti può rivolgere una preghiera per la mamma, per la propria o per tutte le mamme del mondo.

Queste donne hanno bisogno di sostegno e amore tanto quanto ne donano. E chi non crede può comunque guardare il cielo e dedicare un minuto dei propri pensieri a chi per i propri figli sarebbe in grado di smuovere il mondo!

Prenditi cura di tutte le mamme del mondo.

Loro sono una gioia infinita.

Aiutale Padre affinché abbiano sempre

un amore profondo per i loro figli.

Dai a loro la forza di andare sempre avanti

e a non mollare mai per amore dei figli.

Signore, benedicile e proteggile.

Custodisci il loro cuore con amore

donandole riposo e soprattutto tanta pace.

Amen.

