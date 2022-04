È stupefacente come un comunissimo foglio bianco ed un semplice disegno da riempire di colori accenda negli occhi del bambino una luce speciale, quella della fantasia e della sorpresa. Per far sì che quella luce continui a risplendere e brillare, Vita da mamma vi propone alcuni disegni di Pasqua da stampare e colorare, più esattamente quattro modelli di uova, simbolo di questa ricorrenza.





Disegni di Pasqua da stampare e colorare: le uova.

Come detto in apertura di articolo, le uova sono uno dei principali simboli della Pasqua, utilizzate per una tradizionale caccia al tesoro – nei paesi anglosassoni si è soliti organizzare questo gioco in cui ogni bambino, munito di cestino, deve cercare delle uova colorate – o come dolcissimi doni di cioccolata.

Ma come nasce la tradizionale usanza di donare le uova? E perché si regalano proprio nel giorno di Pasqua?

Prima ancora dell’avvento di Cristo, alcuni popoli (Persiani, Greci, Egiziani, ecc.) consideravano l’uovo un oggetto sacro che rappresentava una nuova vita pronta a nascere; per tale motivo l’uovo di gallina fu in quel periodo usato come dono che simboleggiava fertilità e prosperità. Successivamente, dopo l’avvento del cristianesimo e l’introduzione della Santa Pasqua che celebrava la resurrezione di Gesù Cristo, i cristiani mantennero questa tradizione pagana ed iniziarono a donare uova dipinte come simbolo di rinascita.

Usanza che si è poi protratta nel tempo pur subendo qualche piccola modifica: i re dei secoli passati ad esempio fecero realizzare delle uova con materiali e metalli preziosi da poter regalare ai nobili di corte durante le feste. Per il primo uovo di cioccolato si è dovuto attendere il XVIII secolo, a realizzarlo fu il francese David Chaillou su commissione di re Luigi XIV che, in seguito, lo nominò primo mâitre chocolatier di Francia. L’intento del Re Sole fu quello di sostituire le uova d’oro con qualcosa di più semplice ma soprattutto gustoso, proprio come il cioccolato.

Disegni di Pasqua da stampare e colorare gratis.

E, in virtù di quanto appena detto, sono proprio le uova le protagoniste dei nostri disegni di Pasqua da stampare e colorare, quattro diversi modelli realizzati da mamma Silvia che i bambini potranno dipingere e decorare a proprio piacimento. Non ci sono regole, quello che conta è dare libero sfogo alla propria fantasia. Una volta ultimato il lavoro, i disegni potranno essere utilizzati come:

decorazione per un biglietto di auguri fai da te;

segnaposto e/o decorazione per la tavola di Pasqua;

decorazione per l’albero di Pasqua;

tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce.

Non resta che augurarvi buon divertimento!





Articolo originario 29 Marzo 2011 – aggiornamento 5 Aprile 2022 ore 18:00