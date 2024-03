Preparare un uovo di Pasqua fatto in casa senza stampo è più facile di quanto si possa pensare. Per realizzare questa leccornia pasquale homemade infatti è sufficiente un banale palloncino gonfiabile, di quelli usati per le feste dei bambini.

Uovo di cioccolata fatto in casa

Realizzare le uova di Pasqua fatte in casa, con tanto di sorpresa all’interno, non è un’impresa ardua, né tantomeno dispendiosa. Difatti non è necessario avere stampi appositi che possono essere sostituiti con accessori “di fortuna”.

Come? Il web in questo caso può essere una grande fonte di ispirazione per provetti pasticcieri e non solo. Proprio in rete infatti si trovano soluzioni economiche alternative, una fra tutte il palloncino gonfiabile.

Non è difficile riuscire a trovare in rete video esplicativi che mostrano come sostituire gli stampi professionali, di quelli usati in pasticceria, con attrezzi di uso comune reperibili in casa. Tra i tanti, noi di Vita da mamma ne abbiamo selezionati due, li trovate allegati qui di seguito.

Uovo di Pasqua fatto in casa ricetta

La ricetta che vi proponiamo può essere realizzata dai bambini dai 2 anni in poi che potranno lavorare la cioccolata e/o preparare le uova sotto la supervisione della mamma o del papà. I genitori infatti avranno il compito di aiutare il piccolo nei passaggi più difficili. Un vero e proprio lavoro di squadra e di condivisione familiare.

Ecco cosa vi occorre per preparare un uovo di Pasqua fatto in casa senza lo stampo:

Palloncino gonfiabile;

Oggetto appuntito (preferibilmente uno spillo);

Tavoletta di cioccolata da 250 grammi (fondente, al latte o bianca, scegliete il gusto che preferite);

Tegame e pentolino (in caso di cottura a bagnomaria);

Ciotola;

Mestolo o spatola in silicone.

Come fare le uova di cioccolata homemade

La prima cosa da fare è gonfiare e lavare il palloncino con acqua o, in alternativa, avvolgerlo con della pellicola per alimenti. Questo passaggio non va sottovalutato perché il palloncino entrerà in contatto diretto con il cioccolato che, a fine procedimento, verrà mangiato.

Tagliare il cioccolato in piccoli pezzi e farlo sciogliere con il metodo che si preferisce:

a bagnomaria : mettere l’acqua in un tegame (da 1 a 3 dita, dipende dalla grandezza della pentola) e porre sul fuoco a fiamma minima. Quando l’acqua sarà calda, porre sopra il tegame un pentolino (attenzione, non deve toccare mai l’acqua) contenente il cioccolato a pezzi. Lasciar sciogliere la cioccolata mescolando di tanto in tanto;

: mettere l’acqua in un tegame (da 1 a 3 dita, dipende dalla grandezza della pentola) e porre sul fuoco a fiamma minima. Quando l’acqua sarà calda, porre sopra il tegame un pentolino (attenzione, non deve toccare mai l’acqua) contenente il cioccolato a pezzi. Lasciar sciogliere la cioccolata mescolando di tanto in tanto; nel microonde: mettere il cioccolato tritato in una ciotola adatta al microonde e riporlo nel forno. Accendere il microonde alla massima potenza per circa 10-15 secondi, estrarre la ciotola e mescolare il cioccolato. Ripetere l’operazione finché il cioccolato non sarà completamente sciolto.

Quando la cioccolata sarà pronta, lasciarla raffreddare leggermente. È importante che il cioccolato non sia bollente, in caso contrario il palloncino tenderà a scoppiare.

Immergere nella cioccolata fusa il palloncino gonfiato in precedenza. Quando sarà quasi interamente ricoperto di cioccolata, adagiate il palloncino su un vassoio ricoperto di carta forno e lasciate raffreddare in frigo per qualche ora.

Quando le uova si saranno solidificate, bucare il palloncino rimasto dentro l’uovo e rimuovetelo con la massima cautela. Ed ecco pronto il vostro uovo di Pasqua fatto in casa senza stampo, da mangiare così o farcire e decorare a vostro piacimento.

Uovo di Pasqua fatto in casa senza stampo: video ricetta

Come anticipato in precedenza, alleghiamo qui di seguito due video ricette per realizzare uova di Pasqua fatte in casa senza l’utilizzo di un apposito stampo. La prima è realizzata da Davide Comaschi, Maestro Cioccolatiere e Pasticcere, definito l’enfant prodige del mondo del cioccolato.

L’uovo da lui realizzato può contenere una sorpresa ed è interamente ricoperto di cioccolato e riso soffiato. Ecco come prepararlo.

La seconda video ricetta invece è realizzata dal pasticciere Emanuele Frigerio che, grazie all’aiuto di un palloncino e una sac à poche, realizza un uovo di cioccolato “scenografico” che, con i giusti decori, può essere usato come centrotavola pasquale.

