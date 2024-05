Il Santo del giorno 11 maggio è San Fabio martire della Chiesa cattolica, ricordato insieme al sacerdote Sant’Antimo e i compagni martiri in Sabina. In questa data si festeggia l’onomastico di tutte le persone che portano il nome Fabio in onore di questo Santo martire.

Santo del giorno 11 maggio: origine del nome Fabio

Il nome Fabio deriva da Fabia e Fabius e fu inizialmente utilizzato dai membri di un’antichissima famiglia patrizia romana, la Gens Fabia a cui appartenne anche uno dei più famosi condottieri delle guerre puniche: Quinto Fabio Massimo detto “Il Temporeggiatore”, che comandò il suo esercito contro Annibale.

Seppur non vi sia un’assoluta certezza, si ipotizza che il nome Fabio derivi da “faba”, ossia fava, un legume coltivato sin dall’epoca dell’antica Grecia.

Storia di san Fabio martire

In ambito cristiano, la morte di san Fabio martire è legata al martirio di sant’Antimo, di cui era discepolo, e altri suoi compagni (Massimo, Basso, Sisinnio, Dioclezio e Fiorenzo). Parte della loro storia è raccontata nel Passio sancti Anthimi e si svolge tra il III e IV secolo.

In quell’epoca, Faltonio Piniano, marito di Anicia Lucina, una discendente dell’imperatore romano Gallieno, fu nominato proconsole in Asia. Tra i suoi consiglieri vi era Cheremone noto per il suo profondo odio verso i cristiani e le persecuzioni di questi ultimi.

L’improvvisa morte del consigliere, dovuta ad una fatale caduta dal cocchio, fece ammalare gravemente Piniano che, a seguito del decesso di Cheremone, fu ritenuto responsabile delle persecuzioni.

La moglie, già incuriosita dalla religione cattolica, decise di consultare alcuni prigionieri cristiani, nello specifico il sacerdote Antimo. La donna chiese a quest’ultimo di guarire il marito offrendogli in cambio denaro e libertà per lui e i suoi discepoli.

Il prete affermò che la guarigione del proconsole sarebbe dipesa esclusivamente dalla conversione di quest’ultimo. Fu così che Piniano si convertì, guarì e ricevette il battesimo da Antimo.

Il martirio

Nel 303 il proconsole fu richiamato a Roma dall’imperatore Diocleziano e portò con se Antimo e i suoi discepoli. Una volta giunto in città però, Piniano si rese conto che, a causa delle persecuzioni ancora in atto, i cristiani avrebbero rischiato la vita nella capitale. Questo lo spinse a dividerli in due gruppi e trasferirli nei suoi poderi:

il diacono Sisinnio, Dioclezio e Fiorenzo furono mandati a Osimo nel Piceno;

il sacerdote Antimo e i suoi discepoli Massimo, Basso e Fabio furono inviati nella città di Curi (Cures Sabini).

Pur consapevoli del pericolo incombente, entrambi i gruppi iniziarono la loro opera di evangelizzazione. Questo, unitamente ad alcuni miracoli operati dal sacerdote Antimo, attirò l’attenzione dei pagani e del proconsole Prisco che ne ordinò l’arresto.

I cristiani furono interrogati, torturati ed infine uccisi. Oggi la Chiesa cattolica ricorda come santo del giorno 11 Maggio Sant’Antimo e compagni martiri, ossia:

San Fabio martire e san Basso che, insieme a Massimo levita, sono noti come i martiri sulla Via Salaria in Sabina;

Il diacono Sisinnio, Dioclezio e Fiorenzo ricordati come martiri ad Osimo nel Piceno.

Santo del giorno 11 maggio: curiosità per chi porta il nome Fabio

Fino al 2009, anno in cui si piazzava al 46° posto, il nome Fabio rientrava nella classifica dei 50 nomi maschili più diffusi in Italia, con una concentrazione maggiore nelle zone centrali e settentrionali del nostro Paese.

Chi si chiama così è una persona che ama la vita, è generosa, gentile e solare. Queste doti permettono a chi porta il nome Fabio di avere molti amici, con i quali ama stare in compagnia.

Altre curiosità per chi porta questo nome:

Il suo numero è il 6 ;

; Il suo colore è il giallo ;

; La sua pietra è il topazio.

I personaggi famosi che portano questo nome sono: Fabio Cannavaro (calciatore), Fabio Fazio (conduttore TV), Fabio De Luigi (attore), Fabio Caressa (giornalista).

Altri santi celebrati in questo giorno, 11 maggio: san Maiolo di Adrumeto; sant’Antimo; san Mucio; san Mamerto; san Gengolgo; san Maiolo; san Gualtiero; beato Gregorio Celli; beati Giovanni Rochester e Giacobbe Walworth; san Francesco De Geronimo; sant’Ignazio da Laconi; san Matteo Lê Văn Gẫm, martire.

Come si chiama tuo figlio o che nome darai al tuo bambino? Vuoi conoscere il suo significato? Scoprilo con lo speciale di Vita da mamma: Come chiamo mio figlio

Aggiornamento articolo originario pubblicato l’11 maggio 2015