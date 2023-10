Polpette di pesce per bambini: ricetta svezzamento

Con l’aiuto degli esperti abbiamo più volte parlato su Vita da Mamma di come e quando inserire il pesce nella dieta dei più piccoli. La ricetta delle polpette di pesce per bambini che vi proponiamo qui di seguito prende spunto proprio da queste indicazioni ed è adatta ai bimbi dai 12 mesi in su.

Il pesce un alimento essenziale

Alla domanda “Quando introdurre il pesce nello svezzamento” la nutrizionista Marta Volpe ha consigliato di introdurre questo particolare alimento a partire dagli 8 mesi di vita procedendo per gradi. Seguendo quindi le indicazioni base dello svezzamento tradizionale, si inizia con qualche assaggio per poi passare ai liofilizzati o gli omogeneizzati prediligendo quelli di pesce magro, ossia:

Sogliola;

Nasello;

Merluzzo;

Platessa;

Dentice;

Cernia.

Attenzione: i gamberi e le vongole sono considerati pesci magri tuttavia appartengono alle categorie crostacei e molluschi, alimenti responsabili di intolleranze e allergie. Sarebbe opportuno non proporre al bambino questo tipo di alimenti fino al compimento dei 2 anni, soprattutto se in famiglia vi sono casi di allergie alimentari.

Come preparare le polpette di pesce per bambini

Seguendo il consiglio della dottoressa, le polpette di pesce vanno preparate utilizzando un tipo di pesce magro e facilmente digeribile come la sogliola, la platessa o il merluzzo. Si tratta di alimenti ittici molto apprezzati anche dai più grandi che potranno così dare il buon esempio ai propri figli consumando cibi salutari e sani.

La ricetta che vi proponiamo non richiede una cottura eccessivamente lunga. Inoltre, al fine di rendere le polpette ancora più leggere, consigliamo di cuocere il pesce al vapore, un metodo di cottura light che lascia inalterati i suoi valori nutritivi.

Polpette di pesce, ricetta adatta ai bambini dai 12 anni un su

Ingredienti per le polpette di pesce per bambini

Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per preparare le polpette di pesce per bambini sono davvero pochi: si parte chiaramente dal pesce a cui va aggiunta la panatura. Il tempo di preparazione previsto è di circa mezz’ora ma molto dipende dalla cottura del pesce. Per la ricetta vi occorre:

pesce : potete scegliere tra la sogliola, il merluzzo o la platessa, la quantità dipende dal numero di polpette che volete preparare;

: potete scegliere tra la sogliola, il merluzzo o la platessa, la quantità dipende dal numero di polpette che volete preparare; 1 uovo ;

; Pangrattato q.b.;

q.b.; Parmigiano q.b.;

q.b.; Sale q.b.

Preparazione

Controllate bene i filetti che avete acquistato dal pescivendolo di fiducia escludendo la presenza di spine. Cuocete il pesce a vapore (la scelta più consigliata) oppure in padella con un po’ d’acqua e un filo d’olio. Quando il pesce sarà pronto e ben scolato, tagliatelo a pezzetti e ponetelo in una ciotola aggiungendo l’uovo, il formaggio e un pizzico di sale.

Iniziate ad impastare con le mani. Se il composto di uova e pesce risulterà troppo appiccicoso, aggiungete pian piano il pangrattato così da dare la giusta consistenza all’impasto. Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati e pronti (l’impasto dovrà avere una consistenza morbida ma compatta) potete iniziare a formare le polpette di pesce per bambini.

Adagiare le polpette così realizzate su una teglia ricoperta di carta forno e cuocerle in forno a 180° per circa 15 minuti o fino a doratura (ricordate che i tempi di cottura variano da forno a forno).

Nota per il lettore: è possibile realizzare una panatura extra con della frutta secca tritata (mandorle tritate ad esempio). Basterà rotolarvi le polpette di pesce per bambini prima di procedere alla cottura in forno. Attenzione! Nel prendere in considerazione questa opzione, ricordate che la frutta secca può essere causa di allergie, sarebbe quindi da evitare nei bambini al di sotto dei 3 anni.

Aggiornamento articolo: originale pubblicato il 4 Settembre 2015