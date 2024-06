Il Santo del giorno 8 giugno è Santa Melania l’anziana (o seniore), monaca in Palestina ricordata per aver fondato un monastero doppio a Gerusalemme. In questa data si festeggia l’onomastico di tutte le persone che portano il nome Melania in onore di questa Santa romana.

Santo del giorno 8 giugno: origine del nome Melania

Il nome Melania ha origini greche, deriva infatti dalla parola melas (μέλας), un aggettivo maschile traducibile in “scuro” oppure “nero” che indicava generalmente il colore dei capelli o della carnagione. Tradotto poi in latino come Melania, questo nome fu usato in Italia durante l’espansione cristiana mentre i francesi adottarono la forma Mélanie nel corso del Medioevo.

La variante maschile di questo nome è Melanio, sicuramente meno utilizzato della versione femminile con la quale condivide l’etimologia.

Storia di Santa Melania l’anziana

La storia di Santa Melania l’anziana, nota anche come Melania Seniore, non va confusa con quella della sua ben più nota omonima, Melania la giovane (celebrata il 31 dicembre). Entrambe donne romane decedute in Terra Santa, erano in realtà nonna e nipote.

Melania l’anziana nacque a Roma intorno al 350. Appartenente ad una famiglia patrizia (figlia del console Marcellino), sposò un prefetto romano da cui ebbe tre figli. Di questi ultimi ne sopravvisse solo uno, Valerio Publicola che divenne un ricchissimo possidente membro della gens Valeria, importante gruppo di famiglie cristiane.

Nel 365, dopo la morte del marito e dei due figli, la Santa decise di ritirarsi in Palestina. Qui, insieme a Tirannio Rufino (monaco, storico e teologo cristiano) visitò il deserto egiziano e, una volta giunta sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme, fondò un monastero doppio, ossia un’unica abbazia che avrebbe ospitato sia monaci che monache ma in strutture separate.

La parte maschile del monastero fu affidata a Rufino e nella stessa trovò ospitalità Evagrio Pontico, monaco cristiano, nonché noto scrittore dell’epoca, che Melania incontrò nella città santa.

Il ritorno a Roma e la morte

Nel 402 Melania l’anziana fece ritorno in Italia dalla famiglia, tuttavia il soggiorno fu piuttosto breve. Nel 410 infatti, durante le invasioni dei goti e in particolare il saccheggio di Roma da parte di Alarico I, re dei Visigoti, decise di trasferirsi definitivamente in Terra Santa.

Qui si unì alla nipote Melania la giovane, figlia di Valerio Publicola, che con il suo operato riuscì ad ingrandire il monastero che divenne un punto di riferimento del mondo cristiano dell’epoca.

Melania l’anziana morì a Gerusalemme nel 410. Nel corso della sua vita, durante i suoi tanti pellegrinaggi, incontrò San Girolamo e Palladio di Galazia, monaci cristiani noti per i loro scritti religiosi.

Santo del giorno 8 giugno: curiosità per chi porta il nome Melania

In Italia la diffusione del nome Melania è dovuta in gran parte al culto di Santa Melania la giovane nonché al film “Via col vento”, più esattamente al personaggio Melania Hamilton (amica nonché cognata di Rossella O’Hara) che lo riportò in auge anche in Inghilterra verso la metà degli anni ’40.

Molto più diffuso al nord che al sud, questo nome viene ritrovato anche in paesi come l’Argentina e la Romania.

Chi si chiama Melania è una persona apparentemente chiusa e misteriosa. Tuttavia, dietro questa cortina di tenebra, sembra celarsi un animo generoso e gentile che si svela solo a chi dimostra sincerità e affetto. Le persone che portano questo nome amano le attività fisiche in quanto molto attivi ed energici.

Altre curiosità per chi porta questo nome:

Il suo numero è l’ 1 ;

; Il suo colore è l’ arancione ;

; La sua pietra è il berillo ;

; Il metallo è il mercurio ;

; L’animale guida è la tigre.

I personaggi famosi che portano questo nome sono: Melania Gabbiadini (calciatrice), Melanie Griffith (attrice), Melanie B (cantante delle Spice Girls), Melanie Thornton (cantante).

Altri santi celebrati in questo giorno, 8 giugno: san Massimino; san Gildardo; san Medardo; san Fortunato; san Clodolfo; san Guglielmo; beato Giovanni Davy; san Giacomo Berthieu; beata Maria del Divin Cuore di Gesù (Maria Droste zu Vischering); beata Maria Teresa Chiramel Mankidyan; beato Nicola da Gesturi.

Articolo originario datato 8 giugno 2015, aggiornamento in data 6 giugno 2024