Bambina intervento a cuore aperto: il dottore la tranquillizza

La bambina fotografata tra le braccia del medico sta per subire un intervento a cuore aperto. Le pratiche mediche (anche quelle meno invasive, come una semplice visita di controllo) sono sempre mal tollerate dai bambini e il motivo è semplice: la paura che il bambino prova è irrazionale. Il piccolo non riesce a valutare i benefici che possono venire dall’intervento di un dottore sul suo corpo, ciò che il bimbo vede è solo la “lesione” della sua pace, del suo ordine e della sua tranquillità.

Intervento a cuore aperto su una bambina di 2 anni

Agli occhi di un bambino i genitori possono tutto, anche salvarlo dal dolore, dalla malattia e dai connessi pericoli. Solo il tempo e l’esperienza insegneranno al piccolo che “guarire” non è sempre così facile e per superare certi ostacoli a volte occorre la mano di un esperto. La paura del bambino merita rispetto, si può superare senza traumi quando è accolta dall’adulto, compresa e aggirata.

Questo certamente lo sa Shi Zhuo, il giovane cardiochirurgo immortalato mentre tiene in braccio la sua piccola paziente di soli 2 anni, un dolce momento immortalato nello scatto postato qui di seguito.

La foto, pubblicata nel 2015 dal People’s Daily Online, è stata scattata il 18 settembre di quello stesso anno nell’anticamera di una sala operatoria dall’Ospedale pediatrico dell’Università di Zhejiang (provincia orientale cinese). Poco dopo la piccola è stata sottoposta a un delicato intervento a cuore aperto per sconfiggere una patologia cardiaca che l’affliggeva dalla nascita.

Ebbene, cosa ha fatto il dottore dinnanzi alla sua paziente “fisicamente” pronta all’operazione al cuore ma emotivamente scioccata?

La bambina ha subito un intervento a cuore aperto e la foto immortala i minuti che precedono l’operazione.

Nel momento in cui la piccola ha lasciato i genitori per accedere al blocco operatorio, la paura, l’ansia e il pianto avevano preso il sopravvento. Shi Zhuo ha smesso di fare il medico e ha sfoggiato doti umane di impareggiabile dolcezza. Anche lui padre di una bambina di 6 anni, ha estratto l’arma segreta di ogni genitore, lo smartphone, e ha incominciato a vedere i cartoni animati con la bambina.

Qualcuno dell’equipe medica non ha resistito alla dolcezza dell’attimo, ed ecco la bambina che, vestita per l’intervento a cuore aperto, trova rifugio tra le braccia di uno dei suoi medici. Le stesse mani che nelle ore successive le salvano la vita, ora le accarezzano l’anima e allontanano la paura.

Le foto sono diventate virali, il messaggio è bellissimo:

prima di tutto mettete l’amore in ciò che fate, rispettate l’identità degli altri, abbiate cura dei sentimenti, manifestate comprensione… insomma siate umani.

Cosa è successo in sala operatoria

Raggiunto da alcuni giornalisti, il dottor Zhuo, vice capo del reparto di cardiochirurgia, ha raccontato quanto accaduto quel giorno in sala operatoria:

“Non importa se sei maschio o femmina, tutti hanno paura quando entrano in sala operatoria. Come genitori, comprendiamo la paura dei bambini, ma soprattutto comprendiamo le preoccupazioni delle famiglie dei bambini”.

La piccola era stata ricoverata due giorni prima (16 settembre), in quel lasso di tempo, come da routine, il medico è andata a trovarla spesso per spiegare più e più volte a lei e ai suoi genitori il processo. Nonostante queste precauzioni, la paura ha preso il sopravvento.

“Ha iniziato a piangere non appena è entrata in sala operatoria. Prima di scattare queste foto, l’ho portata in giro ma l’unica cosa che faceva era gridare ripetutamente: Voglio il mio papà! L’ho consolata dicendo: guardiamo un po’ il cartone animato e poi andiamo a cercarlo, ok?”.

Come si evince anche dalle foto scattate in quel momento, la bambina ha iniziato a rilassarsi. Una volta distratta, il cardiochirurgo ha fatto un cenno all’anestetista Jin Ziying che rapidamente ha somministrato l’anestesia alla bambina che è crollata addormentata in un secondo.

La commozione del papà

“Quando mia figlia è entrata in sala operatoria, il mio cuore era vuoto ed ero estremamente preoccupato. Dopo l’operazione, il dottor Shi mi ha semplicemente detto che l’operazione era andata bene. Poi ho visto le commoventi foto di mia figlia e del dottor in sala operatoria, ho quasi pianto. Come padre, sono molto grato al dottor Shi per essersi preso cura di mia figlia ed essere stato così premuroso con lei!”

Queste le parole pubblicamente pronunciate dal papà della piccola paziente che, dopo aver visto le immagini, ha sottolineato con commozione la sua gratitudine verso il cardiochirurgo.

Operazione a cuore aperto: come sta la bambina

L’operazione a cuore aperto di questa piccola paziente è andata a buon fine, lo hanno confermato i media cinesi chiamati a dare informazioni al pubblico dopo che la foto è divenuta popolare.

Certamente la piccola ricorderà molte cose di quel 18 settembre e del suo intervento a cuore aperto. Tra le altre ricorderà anche il calore di questo abbraccio, la pazienza e l’umanità del medico. Certamente l’operazione le ha salvato la vita, ma forse il comportamento di questo dottore custodirà per sempre la sua anima indicandole quanto il bene possa significare nella vita, quanto la dolcezza e l’umanità possano supportare e alleviare il dolore.

Condividere questa foto significa condividere un messaggio positivo volto alla speranza: il cuore dell’uomo e il suo bene possono veramente rendere migliore il nostro mondo!

Aggiornamento articolo originario pubblicato il 25 settembre 2015