“Non ti scordar di me che ti ho visto nascere dalla vita di mio figlio, perché tua madre o tuo padre nacquero da me e perciò tu sei parte del mio albero e sei frutto dei miei frutti;

non ti scordar di me che avrei voluto essere più giovane e più forte, più presente e più capace, ma che do tutto me stesso per te, per i miei figli e per la loro vita… perché la mia esistenza è oggi un fiume che sfocia nei vostri mari;

non ti scordar di me che non vorrei mai vederti piangere, in difficoltà o smarrito;

non ti scordar di me che per natura e vocazione custodisco:

custodisco le tue radici e le tue memorie, la tua via, quella da dove arrivi, la tua spensieratezza e i tuoi progetti;

non ti scordar di me che con una scatola di cartone ti ho costruito una regia e una macchina da corsa;

non ti scordar di me perché quando la vita è tanta ogni carezza è una memoria.”