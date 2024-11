Il Santo del giorno 17 novembre è Sant’Elisabetta, principessa ungherese che, rimasta vedova, si ridusse in povertà facendo opere di carità e prendendosi cura degli ammalati. In questa giornata si festeggia l’onomastico di tutte le persone che portano il nome Elisabetta in onore di questa nobildonna di buon cuore.

Santo del giorno 17 novembre: origine del nome Elisabetta

Il nome Elisabetta deriva dall’ebraico Elisheba o Elisheva ed è formato dall’unione di due parole:

El : termine ebraico usato per indicare Dio;

: termine ebraico usato per indicare Dio; Sheva o Sheba: il primo significa “giuramento”, il secondo termine invece indica il numero sette.

A seconda della scelta della sua derivazione, il nome Elisabetta può assumere più significati, ossia “il giuramento di Dio” oppure “Dio è perfezione” (il più quotato) in quanto il sette (sheba) era considerato dagli ebrei un numero completo ma soprattutto sacro.

Usato ma non ampiamente diffuso in Italia, questo nome ha diverse varianti straniere (il più noto è l’inglese Elisabeth) nonché molteplici derivati come l’italiano Lisa, Elisa e Liliana o gli stranieri Betty, Elsa, Lilibeth, Bessie, Lizzy e Beth.

Storia di Santa Elisabetta d’Ungheria

Elisabetta nasce a Sárospatak, Ungheria, nel 1207. Figlia dell’allora re d’Ungheria Andrea II e della prima moglie di quest’ultimo Gertrude di Merania. Fu promessa in sposa a soli 4 anni ad uno dei figli del nobile tedesco Ludovico II di Turingia. In virtù di tale accordo, la bambina si trasferì in Germania e crescere nel castello di Wartburg educata e seguita dalla famiglia del futuro sposo, Ludovico IV.

Castello di Wartburg, Turingia – Foto di Klaus Dieter vom Wangenheim da Pixabay

La giovanissima coppia – 14 anni lei, 21 lui – convolò a nozze nel 1221; l’anno successivo Elisabetta diede alla luce il suo primo figlio Ermanno. Successivamente divenne mamma di Sofia e Gertrude, partorite rispettivamente all’età di 17 e 20 anni.

Divenuta vedova pochi giorni prima di dare alla luce la terza figlia – Ludovico IV, impegnato in una spedizione in Terra Santa, muore di peste prima di raggiungere la sua destinazione – Elisabetta aumenta le sue opere di carità.

Una vita di penitenza e carità

Disprezzata dai parenti del marito che aspiravano agli averi e ai titoli di quest’ultimo, fu mandata via dal castello. Ritrovatasi senza una dimora, la giovane si trasferì a Marburgo, in Germania, e utilizzò tutti i suoi averi per la costruzione di un ospedale cittadino al fine di aiutare gli ammalati.

Traendo ispirazione dalle opere di misericordia di San Francesco d’Assisi, la giovane trascorse gli ultimi anni della sua vita in penitenza e carità, assistendo i malati in ospedale e procurandosi il cibo chiedendo l’elemosina. Infine si unì al Terz’Ordine francescano di cui oggi è patrona principale.

Elisabetta d’Ungheria morì il 17 novembre del 1231 a soli 24 anni; fu proclamata santa nel 1235 da papa Gregorio IX.

È oggi ricordata come patrona dei panettieri, degli ospedalieri, degli infermieri e dei mendicanti oltre al già citato Ordine Francescano Secolare (OFS).

Altre sante che portano questo nome vengono celebrate il:

18 giugno: santa Elisabetta di Schönau;

4 luglio: sant’Elisabetta del Portogallo;

17 luglio: santa Elisabetta d’Assia-Darmstadt (o Fëdorovna);

23 settembre: santa Elisabetta, madre di Giovanni il Battista;

9 novembre: santa Elisabetta della Trinità, monaca carmelitana scalza.

Santo del giorno 17 novembre: curiosità per chi porta il nome Elisabetta

Chi si chiama Elisabetta è considerata una persona graziosa ed educata, un animo nobile e gentile che si dedica anima e corpo per aiutare gli altri. Tutte queste qualità rendono questa persona l’amica ideale.

La sua indole ordinata e determinata di gran lavoratrice le permette di perseguire gli obiettivi che si prefigge. Nonostante la sua bontà d’animo, si rivela essere una persona competitiva e molto tenace.

Altre curiosità per chi porta questo nome:

Il suo numero è 9 ;

; Il suo colore è l’ arancione ;

; La sua pietra è l’ambra;

Il metallo è l’ oro ;

; L’animale guida è la donnola ;

; Il fiore è l’iris.

I personaggi famosi che portano questo nome sono: Elisabetta d’Inghilterra (regina), Elisabetta Canalis (attrice), Elizabeth Taylor (attrice), Elisabetta Viviani (cantante).

Altri santi celebrati in questo giorno, 17 novembre: san Gregorio; santi Alfeo e Zaccheo, martiri; sant’Acisclo; sant’Aniano; san Namazio; san Gregorio; santa Ilda; san Fiorino; san Lazzaro; sant’Ugo; sant’Ugo; beata Salome, san Giovanni de Castillo; santi Giordano Ansatone; beato Lupo Sebastiano Hunot; beato Giosafat Kotsylovs’kyi.

