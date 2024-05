Le condizioni di Kate Middleton: le parole del principe William

Come sta la principessa del Galles? È questa la domanda più ricorrente tra i sudditi inglesi e non solo. A poco più di un mese dall’annuncio ufficiale, e ancor più dalla sua ultima uscita pubblica, le condizioni di Kate Middleton continuano a destare preoccupazione.

Le attuali condizioni di Kate Middleton

Il 22 marzo la principessa del Galles ha annunciato a mezzo social di avere il cancro (questo il video pubblicato su Instagram). Una notizia del tutto inattesa – nella fase pre-operatoria gli esami avevano escluso la presenza di un tumore – la cui diffusione è divenuta quasi “obbligata” al fine di fare chiarezza sulle motivazioni che l’hanno costretta ad un lungo periodo di degenza e convalescenza.

Da allora, non avendo reale contezza della gravità della malattia (la famiglia reale non ha mai rivelato il tipo di tumore di re Carlo o della principessa), i media hanno seguito ogni possibile indizio e rendendo note dichiarazioni ufficiali e non.

Il tumore di Kate Middleton e la chemioterapia preventiva

Ma come sta Kate Middleton? Quali sono le sue attuali condizioni di salute? L’ultimo importante aggiornamento risale alla fine della seconda settimana di maggio, condiviso pubblicamente dal principe William.

Le parole del principe William (Video)

Durante il royal tour nelle isole Scilly svoltosi il 10 maggio, l’erede al trono ha visitato il St. Mary’s Community Hospital. Accolto dagli amministratori dell’ospedale, ha risposto alle loro domande, prontamente riprese dalla stampa estera. Particolare attenzione è stata posta alla conversazione avuta con l’amministratrice Tracy Smith, dialogo riportato dal settimanale Time:

T.S. “Posso chiederti come sta la principessa Kate?”. P.W. “Sta bene”. T.S. “I bambini stanno bene?” (riferendosi a George, Charlotte e Louis). P.W. “I bambini sono molto invidiosi del fatto che io sia qui…”.

Dichiarazione simile a quella rilasciata a fine aprile durante l’incontro con alcuni sudditi che attendevano l’arrivo del principe al James’ Place Newcastle. In quell’occasione – era il 30 aprile – alcuni sostenitori della corona hanno raggiunto il principe William e non hanno esitato a chiedergli informazioni sulle condizioni della moglie e dei figli.

“Ti dispiace se ti chiedo come stanno tua moglie e i tuoi figli?” “Va tutto bene” “E ovviamente Catherine?” “Stiamo tutti bene”.

Qualcuno ha ripreso questa breve conversazione con il cellulare, un video in seguito postato su instagram da un account fan della famiglia reale.

Come sta Kate Middleton: il sospetto

Le recenti dichiarazioni del principe William non hanno fermato i sospetti e le ipotesi sulle reali condizioni di salute della moglie Kate e di re Carlo. In particolar modo il direttore del settimanale Gente, Umberto Brindani, ha rilasciato delle forti dichiarazioni a tal proposito.

Ospite nella puntata di Porta a Porta trasmessa il 9 maggio su Rai1, introdotto da Bruno Vespa come il primo giornalista ad aver avanzato l’ipotesi che alcuni medici italiani del policlinico Gemelli abbiano preso parte all’operazione subita dalla Middleton, Brindani ha dichiarato:

“Per quanto riguarda lo stato di salute sia di Carlo che di Kate, ovviamente il principio del rispetto dei dati sanitari e della privacy vale anche per loro. Però, senza entrare eccessivamente nei dettagli, quello che noi abbiamo saputo è che, a differenza di quello si dice soprattutto a Londra, le condizioni di salute di Carlo e soprattutto di Kate siano più gravi di quello che si tende a dire”.

E, a proposito della gestione delle notizie da parte di Buckingham Palace, ha aggiunto:

“Noi non sappiamo nulla su che tipo di cancro abbia l’uno e abbia l’altra. Riceviamo solo rassicurazioni sul fatto che tutto sta andando bene ma non è detto che tutto stia andando bene”.

Clicca qui per vedere la succitata puntata di Porta a Porta (l’intervento del direttore di Gente è al minuto 1:05:30).