Kate Middleton ha il cancro, l’annuncio

Il 16 gennaio scorso la Principessa del Galles, Kate Middleton, è stata operata all’addome, per molti giorni i rumors sulla sua salute sono stati incessanti, fino a questo pomeriggio la casa reale aveva sempre respinto l’ipotesi cancro. Da poche ore, però, la notizia è ufficiale e arriva dalla stessa Kate: la moglie dell’erede al trono è in cura per un cancro, lo ha annunciato lei stessa in un videomessaggio.

Kate Middleton ha il cancro

Kate Middleton ha 42 anni, è una donna giovane e madre di tre figli piccoli, il mondo la pensa bella e sana almeno fino al ricovero, il 16 gennaio. Poi l’annuncio di un intervento chirurgico all’addome che viene dato praticamente a cose fatte, il lungo ricovero che lascia dubbi sulla reale condizione di salute della Principessa. Pochi giorni fa la pubblicazione di un’immagine solare di mamma Kate con i suoi bimbi e in breve tempo la polemica sulla poca trasparenza dello scatto che appare “corretto”.

Oggi l’annuncio: Kate ha il cancro e sta affrontando un ciclo di chemioterapia che ha iniziato già a febbraio. Mentre gli esami pre-operatori sembravano scongiurare un tuore, quelli post-operatori, invece hanno ribaltato il quadro clinico, la diagnosi e, quindi, resa necessaria la chemio.

“Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento”, ha dichiarato la Principessa.

L’annuncio dalla voce di Kate: tutta la sua emozione in un video

Kate parla al mondo da Windsor, chiarisce di avere avuto bisogno di un tempo personale per metabolizzare la sua condizione e riprendersi fisicamente da un’operazione così importante, lei e William, sempre al suo fianco e fonte di grande conforto, hanno avuto bisogno di un tempo di coppia per assorbire l’accaduto nel privato e di un tempo familiare per rivelarlo ai figli, George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis 5 anni.

Kate e William hanno restituito ai figli una visione positiva della situazione di salute della mamma: andrà tutto bene.

“Come ho detto loro, sto bene e sto diventando più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito“.

La malattia di Kate: ciò che la principessa chiede a tutti è tempo e privacy

“In questo momento penso anche a tutte quelle vite colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore, non perdete la fede o la speranza. Non siete soli”, queste le parole di Kate.