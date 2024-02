La malattia di Kate Middleton: le ipotesi del ricovero

Ad oggi nessuna fonte ufficiale ha reso nota la natura della malattia di Kate Middleton, la stessa per cui è stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’addome, costringendola ad un lunghissimo periodo di convalescenza. Tuttavia non sono mancate le ipotesi da parte degli esperti che imputerebbero il malessere della principessa del Galles ad un problema che colpisce circa il 10% delle donne nel mondo.

La malattia di Kate Middleton: dal ricovero al ritorno a casa

Il 16 gennaio scorso Catherine Middleton, moglie del principe William, erede al trono del Regno Unito, ha subito un intervento chirurgico all’addome pianificato (planned abdominal surgery). Stando alla fonte ufficiale, l’operazione si è conclusa con successo ma la convalescenza non le permetterà di tenere fede agli impegni pubblici fino a dopo Pasqua.

Il 29 gennaio, dopo un ricovero ospedaliero di 13 giorni, Kate Middleton ha lasciato la London Clinic per proseguire la sua convalescenza a casa, nell’Adelaide Cottage di Windsor. “Sta facendo buoni progressi” ha annunciato il palazzo reale continuando a mantenere l’assoluto riserbo sulla natura del ricovero della principessa del Galles.

Qual è la malattia di Kate Middleton?

Come sta Kate Middleton e qual è la sua malattia? Il mondo intero continua a porsi questa domanda spingendo molti ad azzardare ipotesi più o meno veritiere e fattibili. Si è parlato di complicanze post operatorie e del coma indotto della Middleton, di malattie infiammatorie intestinali, di un problema oncologico, di isterectomia e molto altro.

Allo stato attuale si sa ben poco delle effettive condizioni della principessa del Galles. Le fonti ufficiali infatti continuano a tenere fede alla volontà di quest’ultima di mantenere private le informazioni mediche personali, eccezion fatta per l’ipotesi di cancro, prontamente smentita attraverso gli organi di stampa.

Ipotesi di endometriosi

Nonostante il silenzio di casa Windsor, sono diversi gli esperti che continuano a supporre la stessa identica diagnosi: endometriosi. Sono infatti molti i medici del settore a propendere per questa malattia nota per essere fortemente invalidante per le donne che ne soffrono.

A spingere verso questa ipotesi sono i tempi di degenza prima (13 giorni) e convalescenza poi (circa 3 mesi) di Kate Middleton. Secondo i medici infatti sarebbero troppi per un “semplice” intervento all’addome, ben più compatibili invece con una diagnosi di endometriosi profonda.

Si tratta di una “malattia invalidante che interessa l’apparato genito-urinario e la zona dell’intestino, tra colon retto e utero. L’endometriosi causa forti dolori prima e durante il ciclo mestruale, quando si hanno rapporti sessuali e nella fase di defecazione. Dolori lancinanti che si manifestano anche con la minzione”.

Queste le parole del professore Vito Trojano, presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), intervistato dall’Adnkronos Salute.

Seppur specificando che “siamo nel campo delle ipotesi”, il professore ha dichiarato che i tempi del ricovero della principessa del Galles possano essere maggiormente compatibili con un intervento di isterectomia totale, operazione che lui stesso definisce “l’ultima chance” per la risoluzione della malattia.