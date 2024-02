Come sta Kate: la verità sul coma e sulla malattia

Come sta Kate dopo l’operazione all’addome

Come sta Kate? È questa la domanda che tutto il mondo si pone dopo aver ricevuto la notizia dell’intervento all’addome di Kate Middleton e dei 13 giorni di degenza ospedaliera presso la London Clinic.

La ragione dell’operazione non è stata resa nota, perché?

In realtà pare che nessuno sapesse che Kate era prossima a un ricovero e ad una procedura chirurgica. Il mondo ne è venuto a conoscenza praticamente “a cose fatte”, ovvero nello stesso giorno dell’intervento, quando la Principessa era già ricoverata e senza alcun dettaglio sul problema di salute che l’ha condotta in sala operatoria. Pare che nemmeno gli amici stretti di Kate sapessero nulla a riguardo della sua salute.

La notizia del coma da dove arriva?

Ora più che mai preme a tutti sapere come sta Kate. A riaccendere i riflettori sulla Principessa sono state le notizie provenienti dalla Spagna, notizie non confortanti. Cosa ha a che fare la Spagna con la Corte d’Inghilterra? Niente di più semplice: una giornalista spagnola di nome Concha Calleja, durante la trasmissione TV Fiesta, ha vantato conoscenze sullo stato di salute della Principessa. A detta sua attraverso insider a Corte avrebbe avuto contezza di un post operatorio complicato.

La giornalista, senza riveare le sue fonti confidenziali, ha sostenuto che Kate sarebbe stata in coma durante il post operatorio. A causa di gravi complicanze, del tutto inaspettate dopo un intervento pianificato e ben riuscito, la Principessa sarebbe stata intubata e in coma. La suddetta giornalista rischia di essere querelata dagli avvocati di Corte, la Famiglia Reale, infatti, smentisce categoricamente il coma.

La convalescenza di Kate Middleton

Catherine Middleton attualmente è in convalescenza a casa, nell’Adelaide Cottage di Windsor. Non si conosce il perchè dell’operazione ma lei è una giovane donna di 42 anni, la stessa età del marito, il Principe William, ed è mamma di tre figli: George (10), Charlotte (8) e Louis (5). Insomma , qualsiasi cosa sia accaduta, questa fatalità ha toccato una donna giovane e una giovane famiglia.

La Principessa è stata in pericolo di vita, è stata salvata dai medici e intubata per precauzione, è stata in coma? Sembra impossibile fermare queste domande.

Qual è la verità su come sta Kate?

Ciò che si sa è che Kate ha vissuto un intervento programmato e una lunga degenza in ospedale di quasi 2 settimane,13 giorni; i figli non hanno avuto accesso al nosocomio e la Principessa li ha visti solo in videochiamata. Si sa anche che l’operazione è stata programmata e che già a dicembre Kate era stata male.

Perché la Casa Reale non comunica pubblicamente e chiaramente come sta Kate Middleton e cosa ha reso necessario il suo intervento chirurgico?

La risposta di Emily Nash, royal editor, fa riflettere: se la famiglia reale svelasse tutto sulla malattia di Kate questo accenderebbe i riflettori su di lei molto fortemente. In sintesi la giornalista sottolinea che, se da un lato la malattia rende Kate più umana e fa salire il consenso intorno a lei, gestire una verità pubblica potrebbe metterla ulteriormente sotto pressione.