Contare i 3: tu quanti ne vedi in questa foto?

Come spesso accade tra le molteplici pagine della rete, l’immagine che vi proponiamo in calce a questo articolo è stata più e più volte condivisa fino a diventare virale. Si tratta di una riproduzione grafica della tastiera numerica di un cellulare touch screen utilizzata per un gioco che si basa su un inganno visivo. La sfida consiste nel contare i 3 (inteso come numero) presenti sulla tastiera e indovinarne il numero esatto, scovando anche quelli che non saltano immediatamente all’occhio.

Prova anche tu a contare i 3

Quanti numeri 3 riesci a visualizzare nell’immagine proposta qui sotto? Come detto in precedenza, si tratta dello screenshot di una tastiera di un cellulare touchscreen trasformato in un rompicapo web grazie ad un evidente foto ritocco. Il gioco, neanche a dirlo, consiste nel contare i 3 presenti nell’immagine cercando di non cadere nella trappola, o meglio nell’inganno, celato nel quiz.

Alcuni numeri infatti sono nascosti, altri invece risultano fin troppo vicini per essere visti immediatamente mentre uno in particolare si nasconde proprio dove nessuno se lo aspetta. Tutti crediamo di poter focalizzare alla perfezione com’è articolato un tastierino numerico e facilmente cadiamo nell’inganno ordito da questa immagine abilmente ritoccata.

Insomma questo gioco può sembrare di facile soluzione ma per alcuni risulta assai più difficile di quanto non si possa credere. Provateci!

Questa immagine dimostra che la mente tendenzialmente esclude ciò che non si aspetta. Siccome tutti “conosciamo” un tastierino numerico di questo tipo, per istinto, non ricerchiamo i numeri laddove non ci aspettiamo che si trovino. È per questo che nel contare i 3 ci sfuggono proprio quelli collocati laddove non dovrebbero essere, ovvero dove non stanno comunemente.

La soluzione del rompicapo

Dopo una prima e fugace occhiata, il risultato di 18 potrà sembrare certo ma non è quello corretto. In molti suppongono tale numero perché, come anticipato, ingannati dalla collocazione inappropriata, e quindi imprevedibile, di uno dei numeri tre.

Nelle tastiere dei telefonini infatti ogni numero, tranne l’1, è associato a diverse lettere: ABC sotto il numero 2, DEF sotto il 3 e via discorrendo. In questo rompicapo è stato inserito “erroneamente” il numero 3 tra le lettere associate al 4: sotto tale numero infatti non troviamo più GHI bensì GH3. Chiarito il trucchetto, la soluzione al gioco diventa chiara: il risultato esatto è 19.

Qui di seguito il video con la soluzione.

Articolo originario 22 Marzo 2016 – Aggiornamento 29 Agosto 2022