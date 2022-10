Sorpresa dopo il parto

Ci sono alcune coppie che decidono di non sapere se il bambino che aspettano sarà maschio o femmina e preferiscono la sorpresa. Oggi questa è una scelta controtendenza, molti anni fa, invece, era la normalità perchè fattivamente mancavano gli strumenti adatti a una prognosi neonatale del sesso del bebè. Quella che vi proponiamo di vedere in questo video, che certamente vi donerà un sorriso, è una “sorpresa dopo il parto: nascono due gemelle”.

Di fatto i parenti e gli amici, convinti di essere rimasti all’oscuro del sesso del nascituro, scoprono due bambine tra le braccia della mamma. Per quanto sia una situazione atipica, state certi che a volte si presenta: capita ancora che le coppie vogliano riservare la scoperta del sesso a dopo la nascita, in questo caso non hanno voluto nemmeno rivelare al mondo il parto gemellare. Tutto ciò può riservare anche risvolti inaspettati, come in questo caso in cui la sorpresa dopo il parto è enorme e coinvolgente.

Sorpresa dopo il parto per amici e parenti

Gli amici e i parenti di Sharon e suo marito si erano abituati e rassegnati all’idea che i due non volessero rivelare il sesso del nascituro e rispettavano la loro scelta pur ritenendola chi un po’ eccentrica e chi affascinante. Come poc’anzi detto, oggi è una scelta controcorrente quella di tenere il sesso del bebè segreto.

Sicuramente non rivelare a nessuno il sesso del nascituro richiede molto impegno e, anche rispetto a questa coppia di genitori, possiamo immaginare quante volte avranno dovuto tergiversare o spiegare le ragioni della loro riservatezza a chi rivolgeva la classica domanda: “Aspetti un maschietto o una femminuccia?”.

Chissà quante volte avranno sorriso di fronte alle insistenze di chi chiedeva, tuttavia la loro sorpresa dopo il parto è perfettamente riuscita forse persino più di quanto loro stessi si sarebbero aspettati. Possiamo dire che alla fine è stato meglio di un Baby Shower.

Sorpresa dopo il parto o Baby Shower?

Nostro malgrado e anche inconsapevolmente, ci accade di vivere immersi nelle mode: così fan tutti e così faccio anche io, si potrebbe dire parafrasando un vecchio titolo cinematografico. Il Baby Shower arriva in Europa dall’America; negli anni e con la tendenza smodata al consumismo, è diventata una festa dalle grandi aspettative quasi per tutti i neo genitori: palloncini, fuochi di artificio, musica, esplosioni colorate azzurre o rosa, torte dall’interno colorato in base al sesso del bebè, tutto per scoprire il colore del fiocco nascita.

Questa festa nasce come occasione di accoglienza del bambino nella comunità, una anticipazione sociale al Baby Day, ovvero alla nascita. Accogliendo il bambino la società familiare e quella amicale concorre alla costruzione del nido e sommerge la mamma di una “doccia di regali” (shower significa doccia). Ma il nome dell’evento potrebbe avere origine anche altrove show significa mostrare e nel Baby Shower il bambino viene effettivamente mostrato per la prima volta anche svelandone il sesso.

Questa consuetudine ha, però, soppiantato l’antica sorpresa alla nascita. Mamme e papà, infatti, quasi non scelgono più di tenere il segreto o di non conoscere il sesso del bambino sino alla nascita, sostanzialmente perchè gli sembra di perdere qualcosa di importante, ovvero un’occasione di show, di mettere in mostra la loro famiglia.

Complici i social quello che dovrebbe essere un momento di intimo incontro con il piccolo e con la sua “persona”, nonché con la costruzione del nido che lo accoglierà diviene, invece, una spettacolarizzazione.

Ebbene, il video che vi mostriamo qui attesta che le cose possono essere bellissime e profonde anche se vissute nella semplicità familiare e strette nell’abbraccio degli affetti, un po’ come accadeva un tempo.

Sorpresa dopo il parto delle gemelle: video racconto di una nascita senza Baby Shower

Questo video mostra le reazioni dei parenti e degli amici quando, dopo il parto iniziano ad arrivare per conoscere il nuovo nato del quale mancavano di sapere il sesso: arrivano con palloncini (rosa e azzurri per ogni caso), fiori e omaggi. Ma la sorpresa è più che emozionante, diventa strabiliante davanti alla scoperta che la mamma ha dato alla luce non uno ma due bimbi: due femmine.

Chi entra nella stanza, come si evince chiaramente dal video, non solo non sa se si troverà dinnanzi a un piccolo batuffolo azzurro o rosa ma di certo non ci si poteva aspettare che ci fosse una doppia sorpresa ad attenderlo. Le gemelline che questo video ha reso famose nel web sono Maryanna Grace e e Brianna Faith.

La commozione è tanta e accompagna la sorpresa di mamma e papà, tanto da lasciare senza parole.

La felicità doppia di una sorpresa dopo il parto

Qualcuno pensa addirittura di vederci doppio, ma è proprio così: è arrivata una felicità doppia che nessuno si aspettava e i sussulti per la scoperta si moltiplicano tra parenti e amici che non credono ai loro occhi! Qualcuno è un po’ scioccato, altri estasiati dalle due piccole. Questo video mostra l’intimità, la gioia consumata nella riservatezza, è un’accoglienza che oggi accade più raramente.

Articolo originale 28 Aprile 2016 – rivisto e implementato in data 25 Ottobre 2022