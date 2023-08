Cosa Significa il Nome Alessandro

Alessandro è tra i più antichi nomi di origine greca. L’interpretazione che gli è stata data sin dall’antichità è non equivoca: questo nome è composto da due termini, ovvero “alexo” che si traduce in difendere o aiutare e “andros” che vuol dire uomo.

Da sempre Alessandro è stato un nome diffuso, difatti già nell’antica Grecia identificava diversi personaggi noti del tempo. Portava questo nome anche il re macedone Alessandro Magno.

Qual è il significato del nome Alessandro? Scoprilo qui:

I termini “alexo” e “andros” rispettivamente assumono il significato di “aiutare” e “uomo”. Questo comporta che preso per intero Alessandro sta a significare “difensore di uomini” oppure “colui che presta soccorso agli uomini”.

Tutt’oggi, in Italia, Alessandro continua ad essere in cima alle classifiche dei nomi maggiormente utilizzati, addirittura come secondo nome maschile dato ai nuovi nati negli anni 2000. Anche nel resto del mondo questo nome gode di una certa notorietà e altrettanto diffusa è la sua variante femminile Alessandra.

Che carattere ha chi porta il nome Alessandro? Scoprilo qui:

La natura di colui che porta questo nome è quella di un vero lottatore. Alessandro difficilmente si arrende all’evidenza e a denti stretti combatte per i suoi ideali. Ha un animo profondamente sognatore e questo determina fortemente la tenacia con la quale affronta l’imprevedibilità della vita.

Alessandro ha una mente brillante e un animo avventuriero. Uno dei pregi di Alessandro è la generosità; la disponibilità alle esigenze dell’altro lo rende estremamente affascinante agli occhi di coloro che gli sono intorno. L’unico difetto è l’orgoglio. Quando si sente ferito nell’intimo ricostruisce con difficoltà le relazioni.

Possiamo affermare che il significato intrinseco di questo nome rispecchia a pieno il carattere di Alessandro.

Altre curiosità oltre il significato del nome: