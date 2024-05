Per spiegare a un bambino cos’è il terremoto mettetevi con lui sotto a un tavolo e partite da una rassicurazione che insieme valga come un insegnamento: “Questo è il posto più sicuro durante una scossa”.

Cos’è il terremoto

Cos’è e come nasce un terremoto? Perché la Terra trema e cosa dobbiamo fare in caso di sisma? DeAKids, sensibile rispetto a quanto accaduto in Italia negli ultimi anni (fra tutti il terremoto di Amatrice-Norcia-Visso dell’agosto 2016), viene in contro alle mamme e ai bambini e affronta il delicato tema degli eventi sismici. Lo fa insieme a Giovanni Mucciaccia e attraverso la divulgazione di un video educativo.

Guidare i bambini alla scoperta delle ragioni scientifiche che stanno dietro un sisma è di assoluta importanza perché aiuta il cucciolo d’uomo a superare la paura.

Il terremoto spiegato e raccontato come una “storia” che si riassume in poche tessere: le placche tettoniche, paragonate nel video (posto in calce a questo articolo) a delle barche che non stanno mai ferme.

Come spiegare al bambino cosa fare in caso di scosse sismiche

Seguendo i consigli di Giovanni Mucciaccia, indicate al piccolo il tavolo e il letto come i migliori rifugi: “Buttatevi sotto al tavolo o sotto al letto”.

Noi adulti sappiamo che le superfici piane e solide fungerebbero da riparo in caso di crolli; ai bambini giova molto sapere di poter identificare e trovare un rifugio e non è necessario dare loro ulteriori spiegazioni se non lasciare che si confortino nell’idea del “riparo”.

Come limitare nel bambino la paura delle scosse?

Rispetto alla necessità di infondere tranquillità nel bambino, è importante considerare la portata traumatica dell’evento terremoto. Il terremoto scuote la terra e improvvisamente porta il bimbo a perdere un elemento basilare della sua sicurezza: l’equilibrio del corpo.

Durante un terremoto, il cucciolo d’uomo ha la sensazione di smarrire la gestione di sé stesso nello spazio, questa è per il bambino una sensazione fuorviante, assolutamente difficile da sostenere.

È importante che il bimbo sappia che le scosse, indipendentemente dalla loro intensità, hanno una durata temporanea: in genere una scossa non dura più di 60 secondi.

Cosa non fare mai in caso di terremoto

Durante un sisma non si deve mai scappare, si deve mantenere la calma e attendere che la terra smetta di tremare. A scossa cessata “gambe in spalla”, come dice Muciaccia, via di corsa verso un luogo all’aperto lontano da palazzi e edifici o costruzioni di vario genere.

Perché è importante spiegare ai bambini cos’è il terremoto

Spiegare a un bambino cos’è un terremoto è importante, lo aiuterà a essere più consapevole!

Il mio consiglio da mamma è quello di non perdere l’opportunità di vedere questo video insieme ai vostri bambini. Le immagini e le semplici spiegazioni sono a misura di piccoli e aiutano la piena comprensione scientifica dell’evento.

Se avete dubbi o domande non esitate a contattarci, condividete questo video e stimolate le altre mamma a rendere consapevoli i loro figli. “Mai aver paura e sempre aiutare la conoscenza“, questo deve essere il motto da insegnare ai nostri figli perché tutti insieme dobbiamo riuscire a non temere!

Aggiornamento articolo originario pubblicato il 18 gennaio 2017