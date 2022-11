Federico Russo, il piccolo Mimmo de I Cesaroni: ecco com’è diventato

Si chiama Federico Russo ma è conosciuto come Mimmo, il figlio minore di Giulio Cesaroni e Marta, la famiglia protagonista della serie tv italiana “I Cesaroni”. Divenuto celebre grazie a quel ruolo, scopriamo com’è diventato e cosa fa oggi il giovane attore romano.

L’esordio in televisione di Federico Russo

Nato nella capitale il 19 ottobre del 1997, Federico Russo ha esordito come attore televisivo alla tenera età di 6 anni: era infatti il 2004 quando prese parte alla settima stagione di Incantesimo, serie televisiva di Rai 2. Nel 2005 fu confermato per la stagione successiva e nel contempo prese parte, vincendo, a “Ballando con le stelline”, trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Il successo e la popolarità arriva nel 2006 quando gli fu affidata la parte di Domenico “Mimmo” Cesaroni, il figlio più piccolo della famiglia allargata formatasi dopo il matrimonio tra Giulio Cesaroni e Lucia Liguori.

Mimmo de I Cesaroni

La serie TV “I Cesaroni” fu trasmessa su Canale 5 dal settembre 2006 al novembre del 2014, per un totale di 6 stagioni suddivise in 142 episodi. Come suggerisce lo stesso nome della fiction, i protagonisti erano i membri della famiglia Cesaroni, ovvero:

Giulio Cesaroni interpretato da Claudio Amendola . Rimasto prematuramente vedovo (la moglie Marta muore per malattia), Giulio decide di risposarsi con Lucia, ex fidanzata dell’adolescenza rincontrata dopo 20 anni;

interpretato da . Rimasto prematuramente vedovo (la moglie Marta muore per malattia), Giulio decide di risposarsi con Lucia, ex fidanzata dell’adolescenza rincontrata dopo 20 anni; Lucia Liguori interpretata da Elena Sofia Ricci : Lucia lascia il marito Sergio Cudicini e da Milano si trasferisce a Roma. Nella capitale ritrova Giulio riscoprendo l’amore che in gioventù ha provato per lui;

interpretata da : Lucia lascia il marito e da Milano si trasferisce a Roma. Nella capitale ritrova Giulio riscoprendo l’amore che in gioventù ha provato per lui; Eva Cudicini : interpretata da Alessandra Mastronardi , è la figlia primogenita di Lucia e Sergio;

: interpretata da , è la figlia primogenita di Lucia e Sergio; Marco Cesaroni : interpretato da Matteo Branciamore , è il figlio primogenito di Giulio e Marta;

: interpretato da , è il figlio primogenito di Giulio e Marta; Rodolfo “Rudi” Cesaroni : interpretato da Niccolò Centioni , è il secondo figlio di Giulio e Marta;

: interpretato da , è il secondo figlio di Giulio e Marta; Alice Cudicini : interpretata da Micol Olivieri , è la seconda figlia di Lucia e Sergio;

: interpretata da , è la seconda figlia di Lucia e Sergio; Domenico “Mimmo” Cesaroni: interpretato da Federico Russo, è il minore dei figli Cesaroni.

Gli episodi delle prime 5 stagioni si aprono con la voce narrante di Mimmo che “accoglie” i telespettatori raccontando loro la sua folle e particolare famiglia. È il primo dei figli di Giulio ad affezionarsi a Lucia, in lei infatti riscopre la mamma che non ha potuto conoscere avendola persa quando aveva solo 3 anni.

La carriera di Federico Russo

Federico Russo è letteralmente cresciuto con I Cesaroni, avendo iniziato la fiction da bambino ed ultimandola nel 2014 da adolescente. Intenzionato a proseguire la sua carriera di attore, il giovane ha lavorato dal 2015 al 2017 alla sitcom italiana di Disney Channel “Alex & Co” interpretando Samuele “Sam” Costa.

Nel 2016 Federico ha interpretato Luca Rebeggiani nella serie televisiva Rai “Scomparsa”. Il ruolo a lui affidato era quello di un adolescente figlio di papà che non ha alcun rispetto per i genitori, per gli altri ma soprattutto per sé stesso. Viene coinvolto nelle indagini per ritrovare Camilla e Sonia in quanto è stato tra le ultime persone a vederle.

L’anno successivo il giovane attore prende parte alla fiction “L’isola di Pietro” e successivamente interpreta Seba nell’11° stagione di Don Matteo. Nel 2020 Federico Russo è Mauro Raina nella serie televisiva Netflix “Curon”, un thriller fantastico che racconta la storia di due gemelli impegnati nella ricerca della madre scomparsa.

Guardando le sue foto oggi è impossibile non pensare quanto sia cresciuto e quanta strada abbia fatto il piccolo Mimmo Cesaroni.

Articolo originale 16 Ottobre 2017, aggiornato all’8 Novembre 2022