Salita sul palco di Italia’s Got Talent 2021, la tredicenne Giorgia Greco ha incantato tutti, giudici e pubblico, con la sua leggiadria e la sua forza, una graziosa e delicata farfalla in grado di volare con una sola ala, un’ atleta senza gamba capace di stupire con i suoi acrobatici volteggi.

L’esibizione di questa giovanissima atleta ha colpito soprattutto la campionessa olimpica Federica Pellegrini che, dopo essersi congratulata per la sua bravura, non ha esitato a regalarle un posto nella finale del talent show schiacciando con estrema convinzione il suo unico Golden Buzzer.

Ma come ha perso la gamba Giorgia Greco? Ecco la sua storia, un racconto che parla di malattia, forza, coraggio, passione e grandissima determinazione

Giorgia Greco, la danzatrice che ama volare.

Come racconta la mamma di Giorgia Greco, la giovane ha iniziato ad accusare dolori alla gamba all’età di 7 anni. Dopo aver effettuato accurate analisi ed esami, la famiglia riceve la nefasta diagnosi: i medici le avevano riscontrato un osteosarcoma alla gamba destra.

La parola osteosarcoma definisce il tumore osseo più comune, una neoplasia rara, maligna e molto aggressiva che si sviluppa nelle cellule delle ossa denominate osteoblasti e osteoclasti. Nella maggior parte dei casi, questo tumore colpisce le ossa lunghe (femore, omero, tibia, perone, ecc.) ma non si esclude che possa svilupparsi in qualunque segmento osseo.

La gravità della situazione non lasciava altra scelta: la giovane avrebbe avuto più possibilità di sopravvivenza con l’ amputazione della gamba destra



Nonostante ciò Giorgia Greco rinasce, la giovane non vuole rinunciare al suo sogno e si batte per realizzarlo.

La piccola e delicata farfalla decide di tornare a volare anche con un’ala spezzata, mostrando forza, caparbietà e determinazione tali da permetterle di ritornare in palestra ad allenarsi, pur consapevole di non poter prendere più parte alle competizioni ufficiali a causa della sua condizione.

Il talento della ragazza è sotto gli occhi di tutti, lei stessa ha dimostrato che nulla, nemmeno un tumore osseo, può fermare il suo amore per la ginnastica ritmica.

Giorgia Greco non ha mai mollato, non è mai rimasta ferma ad autocommiserarsi, lei, una piccola bimba pria ed una giovanissima donna poi, si è rialza ed ha trasformato il dolore alla gamba e la totale assenza di un arto nel suo punto di forza, trovando in se stessa un nuovo equilibrio che le ha permesso di non rinunciare alla sua passione.

Nel corso della quarta puntata di Italia’s Got Talent, andata in onda mercoledì 17 Febbraio 2021 sui canali Sky uno e TV8, la giovane tredicenne ha sbalordito e commosso tutti, Giorgia Greco ha volteggiato, ballato, saltato e volato sempre più in alto, con forza e delicatezza, come solo una magnifica e leggiadra farfalla può fare.

Giorgia Greco è l’esempio di chi non molla mai, è il coraggio di inseguire i propri sogni e lottare affinché si realizzino.

La sua storia di Giorgia Greco. è un sprono per tutti e ci insegna che, proprio come avviene nelle favole, qualunque mostro può essere sconfitto e che chiunque può riprendere in mano le redini della propria vita. Basta volerlo!







Qui di seguito il video dell’esibizione di Giorgia Greco ad Italia’s Got Talent 2021.







Articolo originale pubblicato il 15 Novembre 2018 e aggiornato al 20 Febbraio 2021