Le vacanze familiari (in modo particolare quando famiglia è sinonimo di bambini piccoli) sono un momento delicato per mamma e papà: come ogni vacanza rappresentano la ricerca di pace e serenità, tuttavia il benessere dei bambini è più di un corollario della vacanza, esso è quella condizione senza la quale nemmeno i genitori stanno bene.

Ed ecco spiegato, in poche ma semplici parole, perché in una vacanza con bambini il centro di tutto è l’accoglienza dei più piccoli.

Una vacanza con bambini deve essere una vacanza a misura di famiglia, ma come scegliere un luogo che veramente accolga le famiglie?

La prima cosa irrinunciabile in una vacanza familiare è , dunque, che i bambini siano accolti in un ambiente sicuro e pensato per la loro soddisfazione:

noi siamo a Marotta, nelle Marche, e abbiamo selezionato la struttura (appartenente alla catena Fabilia Hotels & Resort) proprio considerando che il benessere dei nostri bimbi sarebbe stato il nostro stesso benessere.

<h2=”p1″>1. Partite dalle camere – in una vacanza con bambini il peso dell’alloggio è centrale.

Confort, pulizia e accoglienza pesano tanto sulla gestione del bambino quanto sul suo impatto con il nuovo ambiente. Le camere qui sono a un passo dal mare e la libertà dei bambini si massimizza nel fatto che stiamo osservando i nostri figli correre verso la spiaggia e tornare in piena e sicura autonomia. L’accesso alle stanze è tanto sicuro quanto agevole e i bambini ne assaporano la piena fruibilità e libertà.

Noi amiamo il mare e quando siamo in vacanza ci piace che i bambini godano dei benefici del mare e della spiaggia, grazie alla My Beach Room offerta dal Fabilia Resort di Marotta i miei bimbi stanno vivendo l’esperienza del Bungalow ad un passo dal mare: prima fila con vista mare!

Se climatizzatore, TV satellite e telefono con linea diretta, frigobar, ampio box doccia, eccetera, possono essere cose da tutti, la prossimità al mare (soprattutto questa prossimità immediata e sicura) è cosa da pochi. Qui a Marotta le My Beach Room hanno come punto di forza proprio la vicinanza col mare, vicinanza che diventa contatto.

2. Il cibo, l’ossessione delle mamme e una delle prime preoccupazioni quando si è in viaggio

Scegliete strutture che garantiscano cibo a misura di bimbi, possibilmente h24 garantendo al genitore di non doversi fare carico della preoccupazione dell’appetito del bambino. Del resto una cosa è certa: in vacanza gli equilibri si alterano, i bambini sono molto distratti dalle novità che il mondo circostante presenta loro e questo può portarli a perdere la consueta regolarità alimentare.

Una struttura che consenta al bambino pieno accesso al cibo in versione all inclusive e sempre disponibile, con una qualità e un’attrattiva a misura di bimbo è una garanzia enorme per il genitore che sa che i figli possono trovare soddisfazione e conforto al loro appetito senza “dover combatter per forza a tavola”.

Una delle cose che ci ha conquistato del resort di Marotta è stata la piscina, presentata come uno specchio d’acqua riscaldata con vista sul mare, è un passo dal Kioskino, aperto dalle 11 alle 18, e fornito di hambureger vegani o di carne, insalate, fresche e gustose bevande, insomma un’oasi felice per la fame improvvisa dei bambini … e l’ansia della mamma: “Mio Dio non ha mangiato nulla a tavola” semplicemente passa in un istante, anzi in un Kioskino!

3. Occhio al prezzo

In una vacanza con bambini la progettazione, anche economica è irrinunciabile. A una famiglia serve pianificare e avere conto del fatto che il prezzo è determinato alla partenza, senza brutte sorprese, è essenziale.

Qui a Marotta, e in tutti i Fabilia Hotels & Resort, il prezzo è all inclusive anzi All Inclusive Experience Free Bar & Food 24h e tutti i bimbi e ragazzi non pagano fino a 16 anni!

3. Scegliete una struttura dotata di un’animazione a misura di bimbo

L’animazione non è solo l’occasione per i genitori di ottenere un vantaggioso aiuto nella gestione dei figli, essa è un’esperienza per i bambini che crescono e si mettono alla prova nel contatto con altre persone e nella scoperta degli altri. Così, in una vacanza con bambini, il gioco, il teatro, le giostre, i laboratori e le tate sono elementi caratterizzanti ed essenziali.

Da mamma a mamma il consiglio è quello di spulciare le offerte dei Resort e cercare specificamente quelle dedicate all’animazione facendo attenzione all’accoglienza dei bambini (l’offerta di Fabilia è veramente ricca, clicca QUI per scoprirla).

Grazie all’ospitalità di Fabilia, VitadaMamma vi offre un codice sconto sfruttabile sul sito di Fabilia in caso di prenotazione:

VITADAMAMMA

seguenti benefit: Codice sconto, con il presente sconto potrete usufruire dei

Per le Destinazioni di Lido di Classe, Milano Marittima Hotel, Rosolina Mare e Polsa Estate

i benefit sono 60% dal 1 Giugno all’ 8 Giugno e il 30% su tutti gli altri periodi.