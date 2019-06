Chi sceglie una vacanza in Bungalow sul mare non solo deve amare il mare, ma deve conoscerne i segreti curativi e i benefici effetti.

Quando i miei figli erano neonati, imparai presto il significato dei bagni di sole: una moderata esposizione al sole (con derma protetto e evitando le ore troppo calde) favorisce la produzione naturale di vitamina D, fondamentale per il corretto sviluppo osseo, oltre che per la produzione di fosforo nel sangue. E non vi è luogo migliore per prendere il sole del mare, soprattutto perchè associa ai benefici solari quelli dello iodio. Tutte le mamme, infatti, negli anni dell’infanzia dei figli imparano che il mare è meglio dell’aerosol, e persino che ha effetti benefici sulla cute, anche, e forse soprattutto, sulla cute soggetta ad atopia.

Il mare, e ciò vale anche solo a vederlo, è inoltre benefico per l’umore; camminare sul bagnasciuga a piedi nudi aiuta equilibrio e stabilità; nuotare o comunque entrare in contatto con l’acqua sostiene l’autostima nei bambini perché fa sì che superino naturalmente i propri limiti in un percorso di sperimentazione di se stessi.

Insomma il mare è per i bambini un’avventura irrinunciabile. Per quanto io ami il mare, non avevo mai fatto, prima d’ora, l’esperienza di una vacanza sulla spiaggia: a Marotta, dove ci troviamo ora, presso la struttura Fabilia Hotels & Resort, la vacanza è direttamente sul mare, i bungalow vista mare consentono di vivere e dormire a un passo dallo iodio, dal rumore delle onde, dalla magia dei ciottoli che bagnati dall’acqua parlano con voce naturale.

Ecco perché abbiamo scelto un bungalow sul mare per la nostra vacanza familiare:

Quello che vedo la sera dalla nostra camera è il mare che non cessa di stupire nello scintillio delle onde e nella musica dell’acqua che accarezza la riva. La cosa più bella è che il mare arriva dove finisce un giardino fatto per la libertà dei bambini!

L’esperienza dei bambini in un Bungalow sul mare è unica, ecco perché:

I bambini in modo particolare hanno accolto l’esperienza della vacanza direttamente sul mare con assoluto entusiasmo: i nostri fili (non solo i miei, ma moltissimi bambini moderni) sono fagocitati dalla città, la vivono come l’unica realtà possibile e perdono di vista la natura per com’è quando è rimasta incontaminata e immediata. Qui stanno facendo esperienza esattamente con questo, con una natura prossima e tangibile, dolce e delicata com’è il mare.

Chi ama la vacanza marina non può rinunciare a un’esperienza come questa, la prossimità al mare rende con immediatezza il senso di benessere della vacanza tutta.

Inoltre una tale vicinanza al mare rende per tutta la famiglia assolutamente agevole ogni emergenza: pipì, cambio, riposino, solo per citare pochi ma essenziali bisogni dei bambini.

Grazie all’ospitalità di Fabilia, VitadaMamma vi offre un codice sconto sfruttabile sul sito di Fabilia in caso di prenotazione:

VITADAMAMMA

seguenti benefit: Codice sconto, con il presente sconto potrete usufruire dei

Per le Destinazioni di Lido di Classe, Milano Marittima Hotel, Rosolina Mare e Polsa Estate

i benefit sono 60% dal 1 Giugno all’ 8 Giugno e il 30% su tutti gli altri periodi.