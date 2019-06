Sono passati solo pochi giorni da quando la mia famiglia ed io siamo rientrati da Marotta, una località delle Marche affacciata su un mare immenso, avvolgente e suggestivo e protetta, alle spalle, da una collina antica, piccola e riservata. Insomma una delle perle che l’Italia conserva e dona.

Dove andare in vacanza con i bambini?

E’ questa la domanda delle mamme quando si approssima l’estate.Se oggi qualcuno mi pone questa domanda, io rispondo a Marotta. Non è solo una sensazione di prossimità col viaggio, ciò che ha fatto la differenza è stato l’abbraccio, cioè l’accoglienza, perchè, quando si viaggia con i bambini, a fare la differenza è lo spazio che i figli trovano nei luoghi della vacanza: divertimento in autonomia e relax per tutti (anche per i genitori) sono gli elementi di vera differenza.

Dove andare in vacanza con i bambini: sicurezza e piacevolezza dei viaggi familiari.

Va innanzitutto detto che viaggiare con i bambini non è un’azione semplice o di mera scoperta, il viaggio è un percorso, un’avventura, un’istanza di crescita, una prospettiva e una possibilità.

Chi viaggia va alla conoscenza di un nuovo luogo come di una nuova parte di sé:

quando vi chiedete dove andare in vacanza con i bambini, tenete conto del fatto che durante la vacanza i figli crescono superando nuove prove e i loro stessi limiti.

Nel Bungalow sul mare del Fabilia Hotels & Resort quello che i miei bambini hanno testimoniato di aver trovato è stata la libertà: un ambiente sicuro, circoscritto dai limiti del villaggio e dall’attenzione del personale e dell’animazione, una prossimità col mare rara, infatti il mare iniziava dove finiva il giardino, a un passo dalle camere.

Il direttore, Gianpaolo Mola, ha fatto del Fabilia Marotta la casa dei suoi ospiti e in modo particolare dei bambini: le tate e le animatrici li “rapiscono”. Mia figlia è stata una piccola Jasmine

meravigliosamente coinvolta da Salvatore e Francesca (gli animatori) in uno spettacolo teatrale che non ha avuto nulla da invidiare a un saggio scolastico. Ancora ha conosciuto, nella libertà di questo grande giardino che si stende davanti alle porte dei Bungalow, l’affetto di molte coetanee e il telefono si è riempito di contatti che significano scambio, continuità, confronto.

Mio figlio è stato il vincitore della notte bianca, si è travestito con le asciugamani della stanza e ha coinvolto gli amici in balli improvvisati sino alla premiazione.

Insieme abbiamo visitato la vecchia Marotta e le sue chiese, abbiamo abitato la spiaggia perdendoci nell’immensità del mare e abbiamo vissuto momenti di pieno relax in piscina.

Ma quello che è stato impagabile è il cuore di chi lavora nella struttura e ci ha stupito con una dedizione unica:

Concetto ai tavoli, Asia al bar, Vincenzo ai dolci e Davide Latino il Maitre di Sala, ci sono rimasti tutti nel cuore.

Eravamo 237 persone in un villaggio che ne accoglie 400. Colazione pranzo e cena sono sotto la responsabilità di Davide a cui i genitori possono rivolgersi per qualunque esigenza alimentari che viene sempre soddisfatta con estremo riguardo per i bambini. Durante la giornata sono numerosissimi gli spuntini e le opportunità di soddisfare la fame dei bambini.

L’attenzione per i bambini è massima e questo è il motivo principale per cui VitadaMamma consiglia Fabilia.

Grazie all’ospitalità di Fabilia, VitadaMamma vi offre un codice sconto sfruttabile sul sito di Fabilia in caso di prenotazione:

VITADAMAMMA

seguenti benefit: Codice sconto, con il presente sconto potrete usufruire dei

Per le Destinazioni di Lido di Classe, Milano Marittima Hotel, Rosolina Mare e Polsa Estate

i benefit sono 60% dal 1 Giugno all’ 8 Giugno e il 30% su tutti gli altri periodi.