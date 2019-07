Aggiornamento alle 9:08 del 15 luglio 2019: Domenico Massari si è costituito nella notte.

Ne è stata appenda data notizia: è finita così la fuga di Mimmo Massari, l’assassino di Deborah si è presentato spontaneamente.

Sono passate 48 ore dalla morte di Deborah Ballesio e Domenico Massari, Mimmo per chi lo conosce e lo frequenta, è ancora ricercato.

Intanto il volto di Deborah è già sinonimo di femminicidio, lei, come Antonietta Gargiulo e le sue figlie, come Melania Rea, come Filomena Lamberti e come molte altre donne, rappresenta l’estremo a cui arriva la violenza quando non è arginata dalla legge e dalla società.

La vittima della violenza maschile declina il suo essere donna e moglie secondo dolore e sofferenza e quando alla fine muore per l’ira del maschio qualcuno urla alla morte annunciata, ma il vero problema resta nella facilità con cui il mondo dimentica di quella morte poco, anzi pochissimo tempo dopo.

Deborah è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco, sette quelli esplosi complessivamente dalla pistola di Domenico Massari

Nella sua ultima sera su questa terra Deborah animava una serata di karaoke in un locale affacciato sulla spiaggia, proprio dalla spiaggia è arrivato avventori Domenico Massari, il suo ex. Erano le 22:30 quando l’ex marito l’ha uccisa con una raffica di proiettili sparati a distanza ravvicinata e non curante della presenza di altre persone nel locale, così non curante da ferirne due.

Domenico Massari dopo l’omicidio si è dato alla fuga ed è tutt’ora ricercato

Ora le autorità ne diffondono la foto perché tutti possano contribuire a trovarlo.

Domenico Massari si è dato alla fuga lungo la spiaggia, ha ripercorso a ritroso la via da cui era venuto eludendo qualsiasi controllo, armato e intenzionato a spargere violenza.

La stampa rende noto che “secondo alcuni testimoni e le prime ricostruzioni, (Domenico Massari, ndr.) potrebbe essersi allontanato lungo il canale di un rio che scorre sotto l’Aurelia”. Al momento l’area di ricerca serrata è estesa a tutta la Liguria.

La foto di Domenico Massari l’ex marito killer che ha sparato e ucciso Deborah Ballesio:

Al momento dell’omicidio l’uomo indossava pantaloni, maglietta e un berretto da baseball.