In molti hanno avocato a sé l’immagine sorridente del bambino-sole dei Teletubbies, un po’ come è stato in Italia per il bambino della Kinder. Il sole dei Teletubbies oggi è una giovane donna 25enne conscia del fatto che il suo sorriso, per quanto allegro e raggiante sta per “fare largo ai giovani”.

Jess Smith, l’originale sole dei Teletubbies, verrà sostituita e in uno scatto diventato virale posa con la futura bimba-sole.

Jess Smith, di Chatham, nel Kent (Inghilterra), rivelò già nel 2014 di essere la bimba-sole, quando fece la sua dichiarazione era all’università durante un workshop in cui ciascuno studente doveva raccontare qualcosa di particolare circa se stesso.

Jess Smith: com’è il sole dei Teletubbies oggi.

Già nel 2014, Jess documentò la verità della sua storia. I produttori avevano cercato il loro sole nell’ospedale di Edenbridge nel 1996, cercavano bambini sorridenti. I genitori di Jess parteciparono al provino per gioco e senza troppe pretese (del resto nemmeno il compenso in palio era particolarmente allettante: 375 sterline e una scatola di giocattoli).

Jess aveva 9 mesi quando fu seduta dinnanzi alla telecamera e sorrise, quel sorriso che tutti noi conosciamo conquistò il cielo dei Teletubbies.

“Era solo qualcosa di un po ‘diverso da fare – ha dichiarato la mamma – e non ci aspettavamo che fosse così grande. L’hanno appena seduta davanti a una telecamera e lei ha riso e sorriso a suo padre. Non abbiamo sentito nulla fino a quando non abbiamo ricevuto una lettera quando aveva 18 mesi dicendo che era stata scelta. È stato davvero strano vederla in televisione.“

Il sole dei Teletubbies oggi ha 25 anni e NON è mamma.

Una foto di Jess che amorevolmente abbraccia un bimba bionda è stata recentemente divulgata in rete con una didascalia errata e fuorviante: la bimba immortalata nell’immagine non è sua figlia.

Jess attualmente studia educazione alla danza, ha preso parte alla celebrazione del ventennale dei Teletubbies e in quella sede ha abbracciato la futura bimba-sole. Chi ha scritto che il sole dei Teletubbies oggi ha un bambino ha mentito!

Al di là della buona fede, resta comunque il fatto che chi ha pubblicamente asserito che Jess è una mamma non ha approfondito la notizia arrestando ogni ragionamento a un’immagine presto viralizzata.

La stessa immagine, però, è testimonianza del tempo che passa!

Indipendentemente dal fatto che Jess non presenti sua figlia ma il nuovo sole-bambina, questa foto attesta che tutto ebbe inizio 25 anni fa e dà la misura del tempo che passa … in qualche modo mi fa sentire, se non vecchia, molto nostalgica.