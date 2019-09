Le mogli nervose sono le migliori di tutte, lo dimostrerebbe la scienza medica: secondo una ricerca certificate e condotta da una equipe di esperti, alla moglie nervosa, forte e impositiva va attribuito il merito di favorire la salute fisica del marito.

In modo particolare, le stimolazioni ormonali conseguenti a una certa litigiosità nel rapporto con una donna forte minimizzerebbero nel maschio la predisposizione al diabete.

Lo studio, reso pubblico già nel 2016, è stato condotto da specialisti della Michigan State University e dell’Università di Chicago ed ha campionato un totale di 1.228 persone in un contesto di coppia convivente e stabile.

La vita delle coppie è stata passata al setaccio, indagini psicologiche hanno riguardato l’esame dei livelli di soddisfazione emotiva, la quantità di fiducia e di apertura reciproca, nonché le criticità relative ai rapporti tra i coniugi.

le donne nervose che hanno una relazione coniugale conflittuale sono più vulnerabili fisicamente, almeno lo sono in relazione al rischio diabete. La medesima ricerca appura che un ambiente coniugale più positivo riduce nelle donne il rischio di sviluppare il diabete. In pratica, rispetto a questa patologia, l’adrenalina da litigiosità coniugale ha su uomini e donne un effetto esattamente opposto.

Gli scienziati ritengono che in ciò giochi un ruolo fondamentale la metabolizzazione femminile degli eventi esterni: le donne vivono tutto introiettandolo e con profonda consapevolezza, il che ha un effetto significativo sulla loro salute metabolica.

I risultati della ricerca qui in esame sono chiari: sono soggetti metabolicamente meno esposti al rischio di diabete gli uomini che convivono con donne a cui piaceva avere un controllo costante, che sono ipercritiche verso il partner e hanno un alto standard di pretese;

le stesse donne però incamerano il loro nervosismo aumentando la cosiddetta tensione emotiva, pertanto, mentre la salute metabolica degli uomini beneficia di questa tensione generale, quella delle donne non ne trae alcun vantaggio.

Quando la parte femminile della coppia è una “donna con le palle”, come si suol dire, l’introspezione ha un’altra ricaduta concreta sulla vita familiare. E anche qui entra in gioco il nervosismo femminile o, quantomeno, quell’atteggiamento mentale che l’uomo identifica come nervosismo.