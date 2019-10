“Ve lo abbiamo tenuto nascosto per qualche mese, se il 2017 è stato l’anno della lenticchia il 2020 sarà l’anno dell’oliva”, è così che Clio Make-Up annuncia la sua seconda gravidanza. Clio Make Up è incinta: Clio Zammateo, classe 1982, già mamma di Grace, nata nel luglio 2017, sta per diventare mamma bis.

La nota Make Up artist sta per diventare mamma per la seconda volta, la nota Youtuber del Make Up vive a New York con il marito Claudio Midolo, di professione game designer, italiano come sua moglie, e la figlia, Grace Cloe Midolo. La famigia intera ha appena confermato via Instagram la bella notizia: Clio è in dolce attesa!

La nascita dell’oliva (è la stessa mamma a rivelare nel video familiare il nomignolo) è prevista per il 2020. Grace, sempre più bella, è destinata a diventare presto una big sister.