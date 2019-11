A far data dallo scorso 7 novembre, è fatto obbligo legislativo di avere in auto un sensore anti-abbandono attivo per ogni bambino presente nel veicolo, indipendentemente da qualsivoglia valutazione sociologica sulla validità del dispositivo, vitadamamma sintetizza in questo breve scritto come si installa e come funziona Tippy (questo non è un blog post sponsorizzato, vuole essere uno scritto informativo capace di presentare un dispositivo universale chiarendone le modalità d’uso).

Come funziona Tippy – partiamo dall’applicazione che va scaricata sul cellulare.

Tippy è un dispositivo universale, questo vuol dire che può essere adagiato sulla seduta di qualsiasi sediolino auto, quindi potete acquistarlo indipendentemente dalla marca e dal modello del seggiolino che possedete. In modo particolare è adatto a chi ha, per esempio, due sediolini diversi in due auto differenti e necessita di un sensore che segua agevolmente il bambino a seconda delle esigenze familiari (per esempio se è affidato ai nonni oppure ai genitori che hanno vetture diverse con diversi seggiolini montati all’interno).

Prima dell’acquisto il genitore deve valutare un ulteriore caratteristica del modello Tippy a cui questo scritto fa riferimento:

questo sensore si collega allo smartphone tramite Bluetooth, pertanto è adatto all’uso se e quando il consumatore (in questo caso il genitore del bambino a cui è destinato il dispositivo) sarà avvezzo all’utilizzo del cellulare e del sistema Bluetooth.

Un dispositivo come questo non fa al caso vostro se siete famose per avere il cellulare sempre scarico o se non usate il Bluetooth e la geolocalizzazione.

L’installazione sul seggiolino si esaurisce in poche mosse, mentre più delicata ed indispensabile è la preliminare fase di registrazione del profilo e l’installazione della App sul cellulare. Se non eseguite questo passaggio preliminare il dispositivo sarà inattivo.

La prima cosa da fare è scaricare l’applicazione “Tippy” tramite App Store o Play Store, a seconda che il vostro cellulare abbia un sistema operativo iOS oppure Android.

Una volta scaricata la App dovrete seguire le istruzioni per effettuare una nuova registrazione: cliccate su “Registrati”, l’accesso tramite il vostro account Facebook o Google può facilitare l’operazione.

Per associare l’applicazione al dispositivo, cioè per permettere al nostro cuscino di avvisarci se il bimbo è presente in auto, dobbiamo sparare il QR Code che troviamo all’interno del Tippy (aprite la cerniera della fodera e noterete senza possibilità di sbagliare la presenza del QR da inquadrare col cellulare).

La procedura standard dell’applicazione vi chiederà di inserire sul telefono il nome del bambino, eventualmente una sua foto, nonché due numeri di emergenza a cui inoltrare l’eventuale sms di allarme.

A conclusione di questa procedura il vostro Tippy sarà operativo, purché, però, abbiate il telefono con voi e il Bluetooth del vostro cellulare sia acceso. A Buetooth acceso Tippy si collegherà automaticamente allo smartphone ogni volta che entrerete in auto. Se lasciate il cellulare a casa l’operatività del dispositivo si vanifica!

Come funziona Tippy – istallazione sul sediolino auto.

Vitadamamma ha tratto le immagini a corredo di questo articolo direttamente dal sito ufficiale di Tippy (a cui rimandiamo anche per le certificazioni di conformità), come da foto, è evidente che l’istallazione del dispositivo anti abbandono è intuitiva:

basta far passare l’ancoraggio della cintura di sicurezza, che si trova sulla seduta del seggiolino, attraverso la fessura orizzontale presente sul Tippy tenendo la scritta del marchio rivolta verso l’esterno.

Come funziona Tippy e in che modo avvisa il genitore della presenza del bambino in auto.

Il sensore antiabbandono altro non è che un dispositivo meccanico capace di considerare la presenza del bimbo in ragione della pressione che rileva: la presenza del bambino è, cioè, rilevata a causa del peso che il piccolo esercita stando seduto sul tappetino.

(Vi alleghiamo un esaustivo video di mammenanne in cui è visivamente e materialmente spiegato come funziona Tippy)

Attenzione all’operatività del vosrto dispositivo Tippy.

Il vostro tappetino potrà indicare quattro condizioni di uso:

1 – Disconnesso, ovvero il bambino non è seduto nel seggiolino auto;

2 – Connesso, ovvero il cellulare è nell’auto dove è installato Tippy, il Buetooth è acceso, ma il bambino non è seduto sul seggiolino,

3 – Connesso con bambino seduto, ovvero il cellulare è nell’auto dove è installato Tippy, il Buetooth è acceso e il bambino è effettivamente seduto sul seggiolino.

4 – Disconnesso con bambino seduto, ovvero il cellulare si è allontanato dalla vettura (la distanza minima a partire dalla quale scatta l’allarme è di 15 metri), ma il bambino è ancora seduto in auto.

Nello stato n° 4, cioè in condizione “Disconnesso con il bambino seduto”, presumendo un “abbandono del bimbo in auto”, Tippy allerta il cellulare con un allarme visivo e sonoro.

L’allarme suona per 1minuto, se entro questo tempo non viene disattivato, cioè se l’adulto non risponde all’allerta del cellulare partono due sms di emergenza: i due numeri di emergenza inseriti nella App Tippy vengono raggiunti da un messaggio che contiene le coordinate del veicolo. Questo sistema dovrebbe rendere possibile una rete di soccorso abbastanza ampia da evitare che il bimbo corra rischi.

Uno dei problemi che attualmente interessano i genitori è quello dell’acquisto dei dispositivi anti abbandono perchè la richiesta sta scavalcando l’offerta e ciò rende difficile la disponibilità immediata.

Su Amazon, che resta sempre un luogo di acquisto sicuro, almeno per quella che è la mia esperienza di vitadamamma, i tempi stimati di attesa per la spedizione standard vanno da una a tre settimane, questo allo stato attuale. Qui il link per l’acquisto: Amazon